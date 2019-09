Loď s 635 běženci se dnes ráno vydala z ostrova Lesbos do druhého největšího řeckého města Soluně. Odtud budou dopraveni do sběrného tábora Nea Kavala poblíž hranic se Severní Makedonií. Druhé plavidlo s 900 lidmi vyrazí z Lesbosu do Soluně odpoledne.

Podle agentury DPA bylo k dnešnímu dni na řeckých ostrovech ubytováno 25.000 migrantů, kapacita táborů přitom stačí pro pouhých 6300 lidí.

Převoz migrantů je částí kroků, o kterých rozhodla bezpečnostní rada státu na svém sobotním zasedání. Schůzku svolal premiér Kyriakos Mitsotakis poté, co ve čtvrtek připlulo na Lesbos od tureckého pobřeží 650 běženců, což byl nejvyšší počet za jeden den za poslední tři roky. V srpnu se do Řecka dostalo přes 7000 migrantů, také to je nejvíce v posledních třech letech.

Řecko se letos podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) opět stalo hlavní vstupní branou migrantů přes Středomoří do Evropy, jako tomu bylo v roce 2015.

Na základě dohody Evropské unie s Ankarou z roku 2016 mohou být všichni migranti, kteří vstoupí na řecké území z Turecka, vráceni zpět v případě zamítnutí jejich žádosti o azyl. Tato rozhodování jsou však v Řecku kvůli nedostatku personálu zdlouhavá. Vláda v Aténách opakovaně slíbila, že proceduru urychlí.