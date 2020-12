Řecko prodlouží většinu protikoronavirových opatření do 7. ledna

Zdravotnický systém je stále pod velkým tlakem a některé restrikce by neměly být uvolněny až do příštího měsíce, a to včetně zákazu nočního vycházení a cestování mezi regiony, uvedl dnes mluvčí řecké vlády Stelios Petsas.

Řecko zavedlo celostátní karanténu v listopadu, od té doby ji už dvakrát prodloužilo - naposledy do 14. prosince. Lidé kupříkladu smějí vycházet ven jen v nutných případech. V pondělí se však na čas otevřely obchody s vánočními ozdobami nebo stromky. Do konce týdne by pak měl kabinet premiéra Kyriakose Mitsotakise rozhodnout, jak budou moci nadále fungovat kostely, kadeřnictví a maloobchod.

Mitsotakis dnes v televizním rozhovoru uvedl, že očkování by v Řecku mohlo začít zkraje ledna, jakmile Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schválí očkovací látku proti koronaviru vyvinutou firmami Pfizer a BioNTech. "Na základě posledních informací očekávám, že první vakcínu firmy Pfizer Evropská agentura pro léčivé přípravky schválí 30. prosince," uvedl řecký ministerský předseda.

Země s téměř 11 miliony obyvatel zatím zaznamenala 115.471 potvrzených případů koronaviru, přičemž 3003 lidí v souvislosti s covidem-19 zemřelo. Nejvíce se virus SARS-CoV-2 rozšířil na severu země.

Itálie dnes oznámila 528 úmrtí v souvislosti s koronavirem a 13.720 nově potvrzených případů infekce za poslední den. To je oproti předešlému dni mírný pokles, nicméně v případě denního přírůstku nakažených je to obvyklý pondělní pokles po nižším počtu testů provedených v neděli.

Šedesátimilionová Itálie, kterou pandemie postihla na jaře jako první ze západních zemí, už celkem zaregistrovala 60.606 zemřelých s covidem-19. Eviduje rovněž více než 1,7 milionu infikovaných od začátku pandemie. V nemocnicích zůstává 30.524 pacientů s nákazou.

Turecko dnes oznámilo dosud nejvyšší počet úmrtí za den od začátku pandemie - za posledních 24 hodin tam s covidem-19 zemřelo 203 lidí. Celkem tak země, kde žije 83 milionů obyvatel, zaznamenala 15.103 zemřelých v souvislosti s koronavirem. Ministerstvo zdravotnictví rovněž zaregistrovalo 32.137 potvrzených případů infekce za poslední den, a to včetně nakažených, kteří nemají žádné příznaky onemocnění. Ankara až do 25. listopadu hlásila pouze denní přírůstky případů s příznaky covidu-19, připomíná Reuters, podle níž celková data v této zemi stále ještě nejsou k dispozici.

Opoziční zákonodárci kromě toho také vyjádřili pochyby o přesnosti počtu úmrtí, podle nich by jen statistiky z Istanbulu mohly být tak vysoké, jak Ankara uvádí pro celou zemi.