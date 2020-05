Řecko se obává příchodu uprchlíků z Turecka, zajišťuje hranice

Příliv uprchlíků z Turecka do Řecka spustilo koncem února oznámení Ankary, že už dál nehodlá dodržovat migrační dohodu s EU a že lidem přestane aktivně bránit v překročení hranic. Do Řecka se pak pokoušely dostat tisíce lidí, proti nimž poměrně ostře zakročila řecká policie. Ta mimo jiné používala i slzný plyn. Migranty nakonec zastavil koronavirus a s ním spojená omezení.

Varování tureckého ministra zahraničí Mevlüta Çavuşoglua o tom, že migranti by se po uvolnění koronavirových omezení brzy mohli vrátit k turecko-řeckým hranicím, vyvolalo v Řecku obavy ze situace na řece Evros, která tvoří velkou část hranice mezi oběma zeměmi. Na to, že po uvolnění restrikcí spojených s koronavirem se tisíce migrantů budou pokoušet dostat do Řecka, podle deníku The Guardian opakovaně upozorňovala také pohraniční agentura Evropské unie Frontex.

Na situaci se připravuje také řecká policie, která se podle Kathimerini rozhodla vyslat do regionu Evros 14 pořádkových jednotek z celé země. Ty by měly do oblasti dorazit ve čtvrtek a podpořit stávající složky u měst Kastanies a Feres, která v minulosti čelila největšímu tlaku.

Desítky tisíc žadatelů o azyl žijí v přeplněných řeckých táborech v podmínkách, které různé lidskoprávní organizace odsuzují, připomíná list The Guardian.

Řecké úřady se podle Kathimerini zabývají také tím, jak naložit s přibližně 11.000 uprchlíky, kteří již azyl získali. Asi 6500 z nich žije v dotovaných hotelích nebo apartmánech, nicméně ubytovací programy mají v nadcházejících měsících skončit a není jasné, kam tito lidé půjdou. Dalších 2500 je v azylových zařízeních ve vnitrozemí a přibližně 1500 lidí se i po přiznání azylu stále nachází v uprchlických táborech.