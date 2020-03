Řecko-tureckou hranici se opět pokusily překonat stovky migrantů, policie zasáhla

Situace se na řecko-turecké hranici po několikadenním relativním klidu zdramatizovala dnes nad ránem a střety trvaly asi dvě hodiny. Podle agentury AP je u hranic v provizorních přístřešcích stále asi 2000 běženců, kteří věří, že se dostanou do EU. Turecká agentura Anadolu v úterý napsala, že u hranic je dokonce přes 10.000 uprchlíků, kteří spí ve stanech za chladného počasí.

Deník Kathimerini dnes připomněl, že při ochraně řeckých hranic i dnes pomáhali příslušníci bezpečnostních složek z ostatních zemí EU vyslaní unijní pohraniční agenturou Frontex.

Agentura Anadolu v úterý s odvoláním na guvernéra turecké příhraniční oblasti uvedla, že od konce února překročilo hranici do Řecka přes dva hraniční přechody v oblasti Edirne "asi 147.132 žadatelů o azyl" a že migranti hranici stále přecházejí. Podle téhož zdroje na hranici od konce února při zásazích řeckých bezpečnostních složek tři migranti zemřeli a 214 jich bylo zraněno, z toho osm běženců zůstává v nemocnici. Rodiny zemřelých migrantů podle Anadolu podaly stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva.

K řeckým hranicím se v Turecku vydalo několik desítek tisíc lidí poté, co turecká vláda koncem února oznámila, že už jim nebude bránit v odchodu do EU, jako to dosud dělala na základě migrační dohody s unií z roku 2016 výměnou za finanční pomoc a příslib bezvízového styku pro Turky. Pomoc se Ankaře už nezdá dostatečná. Otevření hranic turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil kvůli vyhrocené situaci na severozápadě Sýrie, kde se kvůli bojům přesunul na milion běženců k turecké hranici. Turecko už od začátku války v Sýrii přijalo na 3,7 milionu syrských uprchlíků.

K řecké hranici ale nesměřovali v posledních dnech jen Syřané. Podle řeckých i zahraničních médií jsou u hranic hojně například Afghánci, dále také Pákistánci, Maročané či Bangladéšané.

EU se od konce února snaží diplomatickým úsilím Erdogana přimět, aby začal dohodu z roku 2016 opět dodržovat, a Ankaře slíbila další peníze na humanitární pomoc. Naposledy jednali Erdogan se zástupci unijních zemí v úterý, kdy hovořil prostřednictvím videokonference o krizi v Sýrii, migrantech i o boji proti novému koronaviru s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, německou kancléřkou Angelou Merkelovou a britským premiérem Borisem Johnsonem. Francie po jednání oznámila, že uvolní dalších 50 milionů eur (1,36 miliardy korun) na humanitární pomoc pro Sýrii, z čehož polovina bude určena pro syrskou provincii Idlib.