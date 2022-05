Řecko údajně jedná o předání svých bojových vozů pěchoty Ukrajině, chce náhradu

Podle deníku Kathimerini tlačí na to, aby řecká armáda poskytla bojová vozidla pěchoty Ukrajině německá vláda. Německá armáda by se mohla podílet na dodání náhradních vozů Řecku. Berlín minulý týden například slíbil, že pomůže České republice nahradit techniku, kterou poskytla Ukrajině.

Atény se zatím stavěly k dodávkám zbraní Kyjevu zdrženlivě. Podle předchozích informací tisku Spojené státy a další spojenci Řecko žádaly, aby poskytlo Ukrajině svůj systém protivzdušné obrany S-300. To ale Řecko odmítlo s tím, že by to narušilo jeho obranyschopnost.

Zhruba 500 kusů vozů BMP-1 si Řecko pořídilo v Německu na začátku 90. let. Část z nich pak odprodalo Iráku. Podle odborníků se jedná o již relativně zastaralou techniku, její výhodou ale je, že ji ukrajinská armáda může používat bez náročného dodatečného výcviku.