Řecko vyhostilo velvyslance Libye. Atény se zlobí kvůli dohodě s Tureckem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Řecko vyhostilo libyjského velvyslance a dalo mu 72 hodin na to, aby opustil zemi. Oznámila to dnes agentura Reuters s tím, že je to řecká reakce na turecko-libyjskou dohodu o námořní hranici. Obě země ji uzavřely 27. listopadu a vyvolaly tím rozruch v celé oblasti.