Řecko zpřísňuje podmínky pro Čechy. Bez testu na covid se do země nedostanou

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček dnes na twitteru uvedl, že se pokusí s řeckou stranou jednat minimálně o výjimkách pro již zaplacené zájezdy. "Od pondělí 28. září zřejmě bude možné cestovat na pozdní dovolenou jen s negativním testem starým maximálně 72 hod. Stejně tak chtějí Řekové zpřísnit cestování i pro Belgičany, Španěly, Bulhary, Rumuny, Maďary a další... Pokusím se jednat minimálně o výjimkách pro již zaplacené zájezdy," napsal Petříček.

Povinnost negativních testů oznámily Atény pro letecké cesty z ČR už v polovině srpna. Tehdy ji ale nakonec zrušily po jednání premiéra Andreje Babiše a české diplomacie s řeckou vládou. Cestujícím letecky z ČR, i dalších zemí, jsou nyní na letištích v Řecku dělány testy namátkově, a před cestou musí turisté vyplnit elektronický formulář - Passenger Locator Form (PLF) s údaji o místě pobytu v Řecku. Poté obdrží e-mailem QR kód, který musí po příletu do země předložit.

Řecká vláda zavedla nově povinnost negativních testů na covid-19 také pro cestující letecky z Bulharska, Rumunska, Spojených arabských emirátů, Malty, Belgie, Španělska, Albánie, Severní Makedonie a Maďarska, a to od 16. září do konce měsíce. V případě ČR vláda na svých stránkách neuvádí, do kdy má opatření platit.

Povinnost testů PCR na covid-19 neplatí pro děti mladší 10 let. I nadále musí všichni cestující do Řecka vyplňovat formulář PLF.