Student uvízl během pandemie ve Skotsku. Domů do Řecka se dostal na kole

— Autor: Adéla Soukupová / EuroZprávy.cz

Student, který studoval ve Skotsku, jel na kole přes celou Evropu poté, co byly zrušeny lety v důsledku celosvětové pandemie covid-19 a on se nemohl dostat zpět za svou rodinou do Řecka.