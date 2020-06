Proč mladík na Slovensku útočil? O šikanu nešlo, popírá ředitelka. Prosila ho, aby to nedělal

Jestli existuje něco, za co může ředitelka vděčit Bohu, pak je to skutečnost, že při pokusu držet si od agresora bezpečný odstup upadla, díky čemuž nebyla pobodána smrtelně. „Pocítila jsem ostří nože, ale při couvání jsem upadla, a to mě zachránilo. Nůž sklouzl po levé straně hrudníku a nevbodl se hluboko. Upadla jsem, narazila jsem si kostrč a hlavu,” popsala Repková své zkušenosti serveru Novinky.cz

K samotnému incidentu došlo krátce před desátou hodinou, kdy během práce v ředitelně uslyšela řinčení rozbitého skla, které na ní působilo jako výbuch granátu. Vyšla tedy z kanceláře a uviděla svého zástupce běžet k třídám prvního stupně. "Pozor má nůž!," varoval všechny přítomné školník. Repková nenechala nic náhodě a okamžitě běžela s další kolegyní vyzývajíc učitelky, aby se zamkly ve třídách s dětmi.

„Zavřel za sebou dveře a my uslyšely křik. Ze třídy vzápětí vyběhly tři děti, které zástupkyně odvedla do kanceláře. Poskytla první pomoc žačce, která měla řezné rány na krku a hrudi,“ líčila ředitelka hrůzy, které si vytrpěli žáci ve 4. B, kam pachatel stihl vniknout. Tam se za ním pak vydal zástupce pro gymnázium Jaroslav Budz, kterého ihned vzápětí na to stihl útočník smrtelně pobodat.

Poté svůj hněv obrátil na Repkovou, kterou pouze zranil, a pak se pokusil proniknout do 4. A, která už ale byla naštěstí zavřená. Ředitelka zároveň také připomněla, že po celou dobu neřekl ani slovo. Šířící se spekulace, že Ivan byl možná během školní docházky obětí šikany, vyloučila. Slovenská média mají nicméně za to, že příčinou jeho šikanování měl být rozštěp rtu.

Ředitelka si trvá na svém, že ve škole mají profesionální tým pedagogů, kteří se jakékoliv náznaky šikany snaží podchytit ihned v zárodku, a spolupracují s rodiči i odborníky. Ona sama je ve funkci už dvacet let. Zástupce, který zraněním podlehl, pochválila a nazvala hrdinou. Poté, co se pachateli podařilo utéct ze školy, jej dopadla policejní hlídka, která ho během potyčky zastřelila. Ani policisté nezůstali bez zranění.