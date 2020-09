Řekové se na sociálních sítích baví fotkami dětí, které dostaly roušky od státu. Nesedí jim

Řecko školy otevřelo v pondělí pod podmínkou, že všichni studenti i učitelé budou mít zakrytá ústa a nos. Sociální sítě však hned v první školní den zaplavily fotografie dětí v nesedících rouškách, pro které se rychlo vžilo označení "padáky".

Roušky "byly příliš velké od začátku", uvedl Jannis Stathopoulos, jehož firma vyhrála tendr na výrobu a dodání 500.000 roušek. Podmínky smlouvy podle svých slov splnil do posledního písmene a zdůraznil, že rozměry roušek určili zdravotničtí odborníci z řecké státní komise, která má na starosti záležitosti covidu-19.

Don't know if I should laugh or cry with this story from my birthland: First day of school in #Greece & the government provided these #masks to the children. Alas they are completely wrong size, HUGE.😂

Parents don't pick up the wrong kid! 🚸😷