Rok od tragické srážky lodí na Dunaji v Budapešti, jedna turistka se dodnes pohřešuje

Dnešní vzpomínkovou akci uspořádal provozovatel lodi Hableány. Nedaleko místa neštěstí, na dohled od sídla maďarského parlamentu, byl do vody spuštěn věnec, napsala agentura AP.

Hableány ztroskotala poté, co do ní ve tmě a za špatného počasí zezadu narazila hotelová loď Viking Sigyn, která menší plavilo zatlačila pod vodu. Výletní loď pod hladinou zmizela během několika vteřin.

Památku obětí dnes na břeh Dunaje přijdou uctí i maďarští a jihokorejští představitelé.

Kvůli loňské nehodě je souzen ukrajinský kapitán Viking Sigyn. Podezřelý je z ohrožení lodní dopravy, jež vedlo k havárii s větším počtem mrtvých.

V případě, že by ho soud shledal vinným, hrozí mu dva až osm let vězení. Jednání soudu ale bylo kvůli opatřením přijatým v souvislosti s šířením koronaviru odloženo nejméně do září.