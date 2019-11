Francouzům dochází trpělivost. Stupňující se požadavky homosexuálů je vytáčejí

První protesty se uskutečnily v říjnu. Aktivisté hnutí La Manif Pour Tous (Manifest za všechny), kterému se v roce 2013 podařilo shromáždit sta tisíce Francouzů napříč všemi sociálními skupinami, vyjádřili nesouhlas s vládním návrhem zákona zpřístupňujícím asistovanou reprodukci lesbickým párům a osamělým ženám. Paříží se nesly červené a zelené vlajky. Samotného průvodu se podle francouzských médií zúčastnilo 74 500 lidí.

"Svoboda, rovnost, otcovství," v tomto duchu se nesl francouzský průvod za tradiční rodinu, který pozměnil motto moderní Francouzské republiky "Svoboda, rovnost, bratrství neboli Liberté, equalité, fraternité". Účastníci byli oblečeni do tradičních národních krojů. Navzdory nízké účasti jsou pořadatelé optimističtí a věří, že se jim podobně jako před 6 lety podaří oslovit větší masu lidí. Jde jenom o to, zda se to nebude míjet účinkem stejně, jako tomu bylo v případě homosexuálního manželství.

První část návrhu zákona liberalizující dosavadní zákony, které umožňovaly umělé oplodnění pouze heterosexuálním manželům, tedy párům tvořeným mužem a ženou, přijalo Národní shromáždění v září. "Dva roky neúspěšných pokusů o dialog nám ukázaly, že jediný způsob, jak být slyšet, je vyjít do ulic," řekla předsedkyně La Manif Pour Tous Ludovine de la Rochére novinářům. Tato paní byla také hostem semináře "Proč potřebujeme ústavní definici manželství", který se letos na jaře uskutečnila na půdě Poslanecké sněmovny. V ČR se momentálně diskutuje o tom, zda by homosexuálové měli mít na místo registrovaného partnerství právo uzavřít manželství v klasickém slova smyslu.

Nechá si Macron "zlomit vaz" stejně jako Hollande?

Francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil ve své předvolební kampani v roce 2017, že prosadí zákon otevírající cestu k asistované reprodukci lesbickým párům a osamělým ženám, a to navzdory odporu pravicové opozice, římských katolíků a jiných konzervativních skupin. Otázkou je, zda riskne, že mu to politicky uškodí stejně jako jeho předchůdci v prezidentské funkci Francoisovi Hollandovi. Naopak jeho sokyně Marine Le Penová chtěla zrušit homosexuální manželství a nahradit je vylepšeným registrovaným partnerstvím.

Dnes už platný zákon o homosexuálních sňatcích a adopcích prosazoval Hollande zuby nehty, a to navzdory silnému odporu, a to i v řadách jeho vlastních voličů, ateistů a dokonce i některých gayů a leseb. Největší protest, který se v té době uskutečnil v Paříži, čítal 340 tisíc účastníků. Organizátoři uváděli, že byl v ulicích milion lidí. Demonstrace provázaly střety s policií, která proti nim používala obušky, vodní děla a slzný plyn.

Přestože se homosexuálním párům otevřela v roce 2013 možnost svatby a adopce dětí, zákon o specifických zdravotních službách zůstal nepozměněn. Lesbické páry bez ohledu na to, zda žijí nebo nežijí v manželství, se, pokud chtějí mít děti, musejí "spokojit" se zdlouhavým adopčním procesem. Další variantou, která se jim nabízí, je cesta do zemí s liberálnějšími zákony. Francouzské soudy v takovém případě ne vždy přiznají manželce biologické matky rodičovská práva k nově narozenému dítěti.

To všechno by měla vyřešit nová legislativa. Ta také nově zavádí úhradu veškerých nákladů souvisejících s umělým oplodněním z veřejného zdravotního pojištění pro všechny ženy mladší 43 let. Děti ze zkumavek, které dosáhnou 18 let, by měly právo získat informace o svém biologickém původu. Dárci by tedy byli odanonymizováni. V případě schválení se Francie zařadí po bok Spojeného království, Belgie, Nizozemska, Španělska, Portugalska a Skandinávie, které mají takto liberální legislativu týkající se přístupu k asistované reprodukci.

V ČR mohou umělé oplodnění na klinice podstoupit pouze heterosexuální páry bez ohledu na rodinný status. Této trhliny v zákoně často zneužívají svobodné ženy a lesbické páry. Prostě seženou nějakého muže kamaráda, který udělá takříkajíc muří nohu, a nechají se oplodnit. Zejména gayové a lesby si takto často "vypomáhají". Dárci spermií jsou taktéž anonymní. Změnit tento zákon se pokoušely některé konzervativní skupiny, ale bez úspěchu. Bývalá ministryně práce Michaela Marksová Tominová z ČSSD zase naopak chtěla, aby asistované reprodukci mohly podstoupit i svobodné ženy, což ale neprošlo.

Děti mají právo na otce

Odpůrci nového zákona argumentují právem dětí vyrůstat v tradiční rodině, tedy s mužským a ženským vzorem, otcem a matkou. Adopce odložených dětí z dětských domovů homosexuálními páry přeci jenom nevyvolává takové vášně jako plánované dětství bez otce. "Moje etická hranice je tam, kdy se dítěti ještě nepočatému plánuje, že nebude mít vlastní rodiče, a že ho nebudou vychovávat. To si myslím, že je hrana, za kterou já opravdu nemůžu jít," řekla PhDr. Ludmila Trapková ve videu Aliance pro rodinu, která vede kampaň proti legalizaci homosexuálních sňatků v ČR. Gayové a lesby u nás mohou od roku 2006 uzavírat registrované partnerství.

Pořadatelé demonstrací si v říjnu zamluvili několik rychlíků TGV a 100 autobusů, které rozváželi lidi ze všech koutů Francie do Paříže. Vydali také něco okolo tří milionů propagačních materiálů. "Rodina složená z matky a otce je ekosystém, který potřebuje ochranu. Dnešní svět si hraje na Pána Boha!," řekl Christian Kersabiec (68 let), který do Paříže přijel až z bretaňského Vannes. Mezi lidmi panují také obavy z dalšího posouvání hranic, včetně legalizace náhradního mateřství, které je ve Francii zakázané.

Méně bouřlivá debata

I tak se ale většina analytiků spíše kloní k názoru, že debata o rozšíření asistované reprodukce na svobodné ženy a lesbické páry bude méně bouřlivá než ta týkající se legalizace homosexuálního manželství a s ním souvisejících adopcí dětí. V roce 2013 se přeci jenom jednalo o mnohem revolučnější změnu podobně jako zrušení trestu smrti. Dnes už většina Francouzů na ochranu tradiční rodiny neslyší.

"Je velmi obtížné předvídat, jak se to bude dále vyvíjet, ale za mě umělé oplodnění leseb a single žen nerozděluje společnost tak moc jako před 6 lety stejnopohlavní manželství," řekl ředitel Ifop Frederic Dabi AFP. Protestů se navíc nezúčastnil ani pravicový prezident francouzského Senátu Gerard Lacher, který před 6 lety oficiálně demonstrovat proti homosexuálním sňatkům. "Většina zúčastněných jsou lidé, kterým je to vesměs jedno. Pouze cítí jako morální povinnost tam jít, než se doopravdy snažit zvrátit přijetí toho zákona, řekl Yann Raison de Cleizou z konzervativního Katolického hnutí proti rodinným reformám.