Fraška v Británii: Rozmyslí si veřejnost brexit?

Liberální demokracie, velšská Plaid Cymru a Zelená strana ve čtvrtek 14. listopadu oznámily podpis koaliční smlouvy. V prosincových předčasných volbách tedy nebudou kandidovat samostatně, nýbrž v koalici Liberal Democrats/Plaid Cymru/Green Party. Obhájit by mohly celkem 60 mandátů a získat tak možnost ovlivnit další vývoj britské politiky.

Ačkoliv se navzdory stále se měnícím voličským náladám očekává vítězství Konzervativní strany Borise Johnsona, je zcela zřejmě, že stejně jako jeho předchůdkyně Theresa Mayová nebude mít v Dolní sněmovně většinu pro realizaci svého programu, včetně "rozvodu" s EU. Královna jej sice v souladu s ústavní tradicí jmenuje premiérem, ale to je asi tak všechno.

Otázkou nicméně zůstává, jak se k případnému nerespektování vůle britského lidu, postaví hlavní politický hráč, tedy labouristé. "Každá strana má nějaké své hodnoty, za kterými si stojí. Jedno ale máme všichni společné, a to že chceme jen to nejlepší pro svou zem," řekla liberální demokratka Heidi Allenová," ve videu nově vytvořené trojkoalice Unite to Remain (Společně za setrvání).

Allenová přitom původně kandidovala do Dolní sněmovny za Konzervativní stranu, jejíž bývalý předseda a britský expremiér Boris Johnson inicioval referendum o vystoupení z EU. V roce 2019 předvedla doslova stranický veletoč. Nejprve přešla do vedení Change UK disponující pouhými pěti mandáty a prosazující druhé hlasování o brexitu. Pak se rozhodla znovu změnit barvu a nyní je členkou Liberální demokracie. Po několika útocích na její osobu vzhledem k protibrexitovému tažení se rozhodla znovu nekandidovat.

Unite to Reunite značně zvýhodní Liberální demokracii, která na rozdíl od Zelených a Plaid Cymru může čerpat z podpory eurohujerů v celé Velké Británii. Jakého dosáhne úspěchu ukáže schopnost jejích kandidátů oslovit voliče. Volby do Dolní sněmovny probíhají na základě většinového systému, kdy poslanecký mandát připadne vítězi už v prvním kole.

"S potěšením oznamuji, že se nám podařilo dosáhnout dohody o vzájemné spolupráci před volbami. Těm, kteří podporují naše dosavadní členství v EU, svitla naděje," oznámila předsedkyně Liberálních demokratů Jo Swinsonová původem ze Skotska, kde většina lidí hlasovala pro setrvání v EU. Brexit totiž může vést k rozkladu jednoty Spojeného království. Skotové zamýšlejí další hlasování o nezávislosti. Velké vášně vzbuzuje také Severní Irsko, respektive jeho hranice se sousední Irskou republikou.

Předseda Plaid Cymru Adam Price zase přiznal, že se jedná pouze o přechodný stav, který má zabránit tomu nejhoršímu. Jakmile se podaří zvrátit brexit a veškeré s ním související problémy, koalice zanikne, a jednotlivé strany budou kandidovat samy za sebe. V zájmu silnějšího postavení United to Remain se dokonce Plaid Cymru a Zelená strana rozhodly nepostavit vlastní kandidáty a vyzvaly své voliče, aby svůj hlas dali kandidátovi za Liberální demokracii. Brexit lze tedy ještě pořád zvrátit.