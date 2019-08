Posledních šetření ukazuje, že by Iohannis získal asi 42 procent hlasů. Čtyři kandidáty, kteří by se umístili hned za ním, by volilo 10 až 13 procent voličů. Dancilaová je zatím podle průzkumů šestá s asi osmiprocentní podporou. "Jediným opravdovým průzkumem jsou až volby," prohlásila však premiérka.

"Jsem mnohem silnější než všichni tito muži (politici), kteří pokřikují od postranní čáry. Jsem první ženou, která se stala premiérkou, stanu se i první prezidentkou," prohlásila Dancilaová, jejíž kandidaturu potvrdila jednomyslně asi tisícovka delegátů na sjezdu.

Premiérka je chráněnkyní bývalého předsedy vlády Livia Dragney, který si v současnosti odpykává tří a půlletý trest za korupci. PSD je ve vládě s menším koaličním partnerem, společně disponují v parlamentu pouze těsnou většinou. Strana ztratila podporu v květnových evropských volbách, kde získala pouze 26 procent hlasů; výrazně méně než 46 procent, jež obdržela při posledních parlamentních volbách v roce 2016.

Evropské volby byly podle Reuters pro stranu testem popularity. PSD totiž čelila silné kritice Bruselu a Washingtonu kvůli zásahům do soudnictví a změnám protikorupčních zákonů.