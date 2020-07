Rumunsko má za den rekordní počet nakažených, Nizozemci houfně odjíždějí z Chorvatska

Místní úřady v této souvislosti uvažují o přísné karanténě pro desítky malých měst. Celkem země v souvislosti s covidem-19 hlásí 2126 úmrtí.

Opětovný nárůst počtu nemocných jak v balkánských zemích, tak i ve státech jižní Evropy znepokojuje i Světovou zdravotnickou organizaci (WHO). V Rumunsku za nárůstem podle všeho stojí chybějící zákon, který umožnil, že tisíce nakažených mohly v červenci opustit nemocnici nebo nebyly vůbec vyšetřeny. Nový zákon byl již schválen parlamentem. Dalším důvodem je fakt, že Rumuni příliš nedodržují společenský odstup a rovněž nenosí roušky v uzavřených prostorech.

Již ve středu zkritizoval nedodržování pravidel i rumunský ministr zdravotnictví Nelu Tataru. "Procházíme obtížným obdobím. A jestliže bude tento negativní trend pokračovat, bude to náročné i nadále," uvedl. Je podle něj třeba, aby se obyvatelé vrátili alespoň ke svému chování z předchozích tří až čtyř měsíců, kdy určitá pravidla dodržovali.

Koronavirus kazí lidem dovolenou

Náhlé odjezdy nizozemských hostů zaznamenali chorvatští provozovatelé ubytování zejména v Istrii poté, co nizozemské ministerstvo zahraničí v úterý přesunulo Chorvatsko do rizikovější kategorie z hlediska nákazy koronavirem. Jak píše web jutarnji.hr, oranžová kategorie pro Nizozemce znamená, že by po návratu domů měli zůstat dva týdny v izolaci, do "oranžové země" by navíc měli cestovat jen v případě nutnosti.

"Mnoho nizozemských turistů odjelo podle našich členů už v noci. Nizozemci také začali odhlašovat objednané pobyty na další období. Pro istrijský i chorvatský turistický průmysl to znamená velkou ránu, protože hosté z Nizozemska se začali vracet teprve začátkem července a uplynulý víkend byl první, kdy jich dorazilo větší množství," postěžoval si serveru šéf Chorvatského sdružení kempů Adriano Palman.

Chorvatsko, které za poslední dva týdny zaznamenává až více než sto nových případu covidu-19 denně, se tak z nizozemského pohledu zařadilo na stejnou úroveň jako Srbsko nebo Bosna. Do nižší žluté kategorie, kde ale také platí určité riziko, řadí nizozemské úřady Slovinsko, Itálii ale i většinu Španělska.

Nizozemští turisté patří mezi deset nejpočetnějších kategorií návštěvníků Chorvatska, loni jich dorazilo téměř 490.000 (Čechů bylo podle oficiálních údajů přes 740.000). Důležití jsou zejména pro kempy, kam přijíždějí s karavany a obytnými vozy. Tvoří také velkou část obratu firem pronajímajících lodě.