Ruská komunita protestovala v Kolíně nad Rýnem proti sankcím

Proti tomuto shromáždění u kolínské gotické katedrály protestovalo několik desítek lidí, kteří naopak dávali najevo svoji podporu napadené zemi.

Agentura Reuters uvádí, že v Německu žijí asi tři miliony lidí s ruskými kořeny, mnoho z nich je prostřednictvím ruské státní televize vystaveno propagandě Kremlu o současném dění ve světě.

"V Německu je chaos," řekla Elena Kolbasnikovová, jedna z organizátorek shromáždění, během kterého opakovala tvrzení ruského prezidenta Vladimira Putina, že cílem invaze na Ukrajinu je ochránit ruskojazyčné obyvatelstvo. "Jak přežijeme zimu?" ptala se v souvislosti s vysokými cenami energií.

Reuters píše, že i když je ruská diaspora v Německu početná, od začátku války na Ukrajině se konalo poměrně málo proputinovských shromáždění. Na to dnešní přišlo mnoho lidí s ruskými vlajkami nebo transparenty s červeně přeškrtnutým nápisem NATO.

Během demonstrace se konala sbírka na podporu proruských separatistů bojujících na východě Ukrajiny. Jeden z jejích německy mluvících účastníků řekl, že je pekař a že kvůli vysokým cenám plynu přijde do konce roku o práci. Obvinil německou vládu, že neuvedla do provozu plynovod Nord Stream 2, kterým měl podle původních plánů téct do Německa ruský plyn po dně Baltského moře. Ruský plynárenský gigant Gazprom ale před několika dny zastavil dodávky plynu existujícím potrubím Nord Stream 1, tvrdí, že je to kvůli závadě na jediné provozuschopné turbíně.

Německý kancléř Olaf Scholz dříve během dneška řekl, že je přesvědčený, že Německo má dostatek plynu na to, aby zimu zvládlo. Nicméně prokremelská ruská média to zpochybňují, tvrdí, že Evropané budou v příštích měsících mrznout.

Řady ruské diaspory v Německu po začátku invaze na Ukrajinu rozšířili Rusové, kteří vlast opustili na protest proti postupu tamní vlády. "Přišli jsme sem, abychom ukázali, že je mnoho ruskojazyčných lidí, kteří si myslí, že Putin sklouzl k fašistickému režimu," řekl Ivan Belousov, jeden z účastníků shromáždění na protest proti proruské demonstraci. Uvedl, že v Rusku byl z politických důvodů vězněn a že po propuštění ze země uprchl.

Reuters uvádí, že nejméně jednoho demonstranta zadrželi policisté.