Ruské tajné služby opět v akci? Vražda v Berlíně nese známý rukopis, zní z USA

Falešná identita

Changošvili jedl oběd v parku Kleiner Tiergarten, když náhle z křoví vyjel muž na elektrickém kole, bývalého povstalce střelil zezadu do hlavy a ramena pistolí Glock 26 a rychle odjel, nastiňuje americký deník. Podotýká, že Changošvili byl etnický Čečenec, gruzínský občan Gruzie, který v Německu žádal o azyl poté, co se jej opakovaně snažili zabít.

O pár minut později dva teenageři střelce zahlédli, jak hází zbraň, kolo a paruku do nedaleké řeky Sprévy, poukazuje renomovaný server. Dodává, že přivolaní policisté vraha dopadli o pár minut později a zajistili důkazy.

"Podle zprávy na základě veřejných zdrojů investigativní organizace Bellingcat a německého listu Der Spiegel a ruského zpravodajského serveru The Insider měl podezřelý u sebe nedávno vydaný ruský pas na jméno Vadim Sokolov," pokračuje Washington Post. Doplňuje, že muž přiletěl z Moskvy do Paříže a následně odjel do Berlína.

Vyšetřování ovšem naznačuje, že identita muže je falešná, zdůrazňuje editorial. Podotýká, že v rozsáhlé a ucelené databázi ruských občanů žádná taková osoba nefiguruje, což platí také o stovkách uniklých seznamech trvalých pobytů, které organizace Bellingcat dříve získala - ani v nich není o Vadimu Sokolovovi zmínka.

"Proč je to důležité?" klade si otázku vlivný deník. Odpovídá, že žádný člověk v Rusku se nenachází v postavení, aby mohl získat platný ruský pas s falešnou identitou, aniž by se na jeho zhotovení podílel státní úřednický a bezpečnostní aparát.

Paralely s Litviněnkem a Skripalovými

Případ tak zní velmi povědomě, konstatuje washingtonský server. Připomíná, že v březnu 2018 odcestovali ruští zpravodajští důstojníci z Moskvy do Londýna, aby otrávili sedmašedesátiletého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho třiatřicetiletou dceru Julii za pomoci novičoku, smrtícího nervového jedu ze sovětské éry.

Také v tomto případě dva ruští agenti použili falešnou identitu a jejich pravá byla odhalena později, podobně jako identita třetího muže zapojeného do uvedené mise, poukazuje americký deník. Doplňuje, že Skripalovi sice skončili ve vážném stavu, ale útoku nepodlehli, nicméně po kontaktu s novičkem zahynula v Británii jiná, náhodná osoba.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

"Nezapomeňme na atentát z roku 2006 na Alexandra Litviněnka, bývalého důstojníka (ruské) FSB, který byl zabit malou dávkou radioaktivního polonia, které mu dali do čaje v lobby londýnského hotelu dva muži, kteří tam přicestovali z Moskvy," pokračuje Washington Post. Podotýká, že britští vyšetřovatelé ale dokázali v obou případech složit dohromady střípky důkazů, i za pomoci záběrů z bezpečnostních kamer, a neváhali ohledně těchto likvidačních akcí Rusko konfrontovat.

Prestižní deník vyjadřuje naději, že nyní také Německo pečlivě vyšetří případ a předá ho soudu. Nejde totiž o první situaci, kdy byl čečenský povstalec zavražděn v zahraničí, zdůrazňuje editorial.

Changošvili byl údajně na ruské "černé listině" a prý čelil výhrůžkám i z jiných kruhů, konstatuje renomovaný server. Dodává také, že mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina již popřel, že by Rusko mělo s vraždou cokoliv společného.

Důkazy jsou zatím kusé, přiznává editorial. Pokud se však ukáže, že vrah skutečně pocházel z Ruska či byl zaštítěn ruskými tajnými službami, Washington Post apeluje na Německo, aby bylo připraveno ukázat Moskvě, že nebude tolerovat odporné praktiky, jakou je i vysílání nájemných vrahů do Tiergarten či kamkoliv na své území.