Rusko navzdory zákazu poslalo pro vyhoštěné diplomaty do Francie letadlo

"Rusové poslali letadlo. A vzhledem k tomu, že nemají právo vstoupit do francouzského vzdušného prostoru, vyžádalo si to diplomatickou dohodu," cituje svůj zdroj agentura AFP. V rámci sankcí totiž Francie a také další evropské státy zakázaly vstup do svého vzdušného prostoru letadlům spojeným s Ruskem či ruskými firmami.

Odletět do Ruska má celkem 137 diplomatů a jejich rodinných příslušníků. Letadlo by mělo opustit Paříž ještě dnes.

Od začátku dubna evropské státy vyhostily ze svého území přes 200 ruských diplomatů a zaměstnanců zastupitelských úřadů. Častým důvodem opatření jsou porušení mezinárodních dohod a rozvědné aktivity. Moskva pohrozila, že recipročně vyhostí evropské diplomaty.