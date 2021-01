Rusko porušuje lidská práva na Krymu. Soud ve Štrasburku částečně připustil žalobu Ukrajiny

"Při rozhodování jsme vzali v potaz obzvlášť velikost a sílu zvýšené přítomnosti ruské armády na Krymu od ledna do března 2014," píše se v rozhodnutí.

Ukrajinská vláda podle soudu poskytla detailní a konkrétní informace k případu, podpořené dostatečnými důkazy k tomu, aby prokázala, že ruští vojáci na Krymu nepůsobili jako "pasivní přihlížející, ale domnělých událostí se aktivně účastnili".

Soudci upozornili, že dnešní rozhodnutí nebude mít vliv na budoucí jednání o tom, zda Rusko na Krymu skutečně porušilo Evropskou úmluvu pro lidská práva. Soud ve Štrasburku také připomněl, že nerozhoduje o tom, zda bylo připojení poloostrova zákonné z hlediska mezinárodního práva.

