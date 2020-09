Rwanďan Kabuga bude vydán soudu OSN, je obviněn z financování genocidy

Kabuga byl zatčen nedaleko Paříže v květnu po 25 letech na útěku.

Sám Kabuga udává, že je mu 87 let, a jeho právníci tvrdí, že trpí četnými zdravotními potížemi od diabetu po vysoký tlak.

France court backs extradition of Rwanda genocide suspect Félicien Kabuga after he was arrested in Paris following 26 years on the run https://t.co/btKc3GuVPL