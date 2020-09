Rýsuje se změna v Evropské komisi: Hogana má nahradit McGuinnessová

Aby se McGuinnessová mohla ujmout funkce, musí její nominaci schválit Evropský parlament. Europoslanci budou hlasovat také o nových kompetencích pro Dombrovskise, který by měl dohlížet například na jednání o potenciálních obchodních dohodách se Spojenými státy nebo Čínou.

Dombrovskis bude také společně s komisařem pro ekonomiku Paolem Gentilonim dál EK reprezentovat na jednáních euroskupiny, tedy schůzkách ministrů financí zemí platících eurem, doplnila von der Leyenová.

Předsedkyně komise dostala od vlády v Dublinu na výběr ze dvou kandidátů, vedle McGuinnessové ještě dosavadního viceprezidenta Evropské investiční banky Andrewa McDowella.

Von der Leyenová dnes ocenila zkušenosti současné místopředsedkyně EP, která je členkou evropského zákonodárného sboru od roku 2004. Nová irská komisařka bude díky nim přínosem pro unijní finanční politiku a přispěje k naplňování priorit, jimiž jsou zvláště přechod k zelené a digitální ekonomice, uvedla šéfka komise.

I propose @MaireadMcGMEP as future Commissioner for financial services. She has great qualifications & my full trust for this post. It is now for the EU Parliament to organise the hearings. Executive Vice-President @VDombrovskis will take on the trade portfolio. pic.twitter.com/OwGxwvpBad