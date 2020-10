S epidemií covidu bojuje i Portugalsko, zavádí uzávěru na většině svého území

Zpřísněné restrikce zavádí vláda ve 121 okresech, v nichž počet nakažených na 100.000 obyvatel za posledních 14 dnů přesáhl 240. V takto vymezené oblasti žije zhruba 70 procent obyvatel Portugalska. V částečné karanténě se ocitnou i metropole Lisabon a druhé největší město Porto.

Lidé bude smět opouštět domovy pouze za účelem cest do práce, do školy nebo na nákup. Obchody budou nuceny zavírat nejpozději v deset večer, restaurace o půlhodiny později. Vláda rovněž nařídila firmám, aby přešly na práci z domova, pokud to bude možné.

"Nadešla chvíle, kdy je nezbytné přijmout restriktivnější opatření (...), abychom tuto pandemii dostali pod kontrolu," uvedl podle agentury AFP socialistický předseda vlády po skončení mimořádného zasedání svého kabinetu věnovaného nynější zdravotní krizi. Dodal, že současné přírůstky nakažených vytvářejí "neudržitelný" tlak na portugalské zdravotnictví.

Portugalsko podobně jako další evropské země v posledních dnech zažívá strmý nárůst počtu nakažených. Úřady v desetimilionové zemi za posledních 24 hodin evidovaly 4007 nových případů nákazy koronavirem a 39 úmrtí s nemocí covid-19. Celkově se již koronavirová infekce prokázala u 141.279 osob, z nichž 2507 zemřelo. Hospitalizováno je momentálně 1972 pacientů, z toho 286 na jednotkách intenzivní péče.