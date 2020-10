Sacharovovu cenu dostala běloruská opozice. Nevzdávejte svůj boj, vzkázal parlament EU

Parlament uděluje cenu pojmenovanou po předním sovětském disidentovi Andreji Sacharovovi každoročně od roku 1988 za podporu lidských práv a základních svobod. O držiteli ceny rozhodl Sassoli spolu s předsedy parlamentních politických skupin.

It is an honour to announce that the women and men of the democratic opposition in #Belarus are the 2020 #SakharovPrize laureates.



They have on their side something that brute force can never defeat: the truth.



Do not give up on your fight. We are by your side. pic.twitter.com/o6Xm4WYVKi