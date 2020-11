Sarkozy před soudem. Historický proces s exprezidentem se zkomplikoval hned na začátku

Sarkozy se podle obžaloby dopustil korupčního jednání tím, že se pokoušel za protislužby získat tajné informace od soudce kasačního soudu Aziberta, který se zabýval kauzou financování Sarkozyho prezidentské kampaně z roku 2007. Azibertovi prezident údajně výměnou za informace nabídl lukrativní post v Monaku. Na věc se přišlo díky odposlechům telefonních hovorů.

Podle zpravodajské televize BFMTV se dnes 73letý Azibert k soudu nedostavil a prostřednictvím svého advokáta požádal o odklad procesu. Soud si vyžádal lékařský posudek, který má určit, zda je Azibert schopen se účastnit procesu. Příslušný lékař má na vyhotovení posudku 48 hodin.

Azibertův obhájce vysvětlil, že jeho klient trpěl posledních deset let problémy se srdcem, s dýcháním a vysokým tlakem a jeho lékaři mu důrazně doporučili, aby kvůli epidemii covidu-19 neopouštěl Bordeaux, kde žije.

Francouzská média proces označují za historický, jelikož je Sarkozy první bývalou hlavou státu páté republiky, tedy od roku 1958, která stanula před soudem kvůli korupci.

Společně s exprezidentem a Azibertem je z korupce a z obchodování s vlivem obžalován také významný pařížský právník Thierry Herzog, který údajně sloužil jako prostředník při získávání informací od kasačního soudce.

Pětašedesátiletému exprezidentovi a oběma spoluobžalovaným hrozí trest až deseti let odnětí svobody a pokuta ve výši jednoho milionu eur (26,3 milionu Kč). Hlava státu z let 2007 až 2012 vinu dlouhodobě odmítá a proces označila za zpolitizovaný.

Nicolas Sarkozy se za pět let své vlády stal z politické hvězdy jedním z nejméně populárních prezidentů francouzské páté republiky. V boji o druhé funkční období prohrál se socialistou Françoisem Hollandem. Případné očištění v nynějším procesu by mu však mohlo umožnit návrat do vysoké politiky.