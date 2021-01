Sasko bude žádat po pendlerech jen jeden test týdně

"Čísla jsou dramatická a my musíme reagovat," řekl Dulig o karanténních opatřeních. Zároveň prohlásil, že chápe vlnu nevole, kterou původní záměr u zaměstnavatelů, hospodářských komor, odborů i zahraničních pracovníků vyvolal.

"Tyto výhrady bereme vážně. Dnes jsme se proto pokusili dosáhnout praktické řešení," řekl Dulig. Poznamenal, že velkou příležitost saská vláda vidí v tom, když budou bezplatné testování pro své občany zajišťovat Polsko s Českem. Toto řešení dnes saské ministryni sociálních věcí Petře Köppingové, jež má na starosti i resort zdravotnictví, během videohovoru navrhnul český ministr zahraničí Tomáš Petříček.

"Tyto testy budeme uznávat," řekl Dulig, který se o jednání Köppingové s Petříčkem zmínil. Doplnil, že pro ty pendlery, kteří nebudou mít možnost využít bezplatné testování ve vlasti, se bude hledat řešení v Sasku.

Dulig vyzval saské zaměstnavatele, aby týdenní odklad povinného testování využili k přípravě na toto opatření. Navrhl těm, kteří nemají vlastního podnikového zdravotníka, který by testy na pracovišti prováděl, aby si ho nechali vyškolit u Německého červeného kříže, který tuto možnost nabízí. Přislíbil jim rovněž příspěvky na antigenní testy, a to až do výše deseti eur (260 korun). Do této částky lze rychlotest koupit. Pokud se lidé nechají testovat u lékaře či v lékárně, tak částka u rychlorozborů obvykle začíná na 30 eurech.