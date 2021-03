Sasko s Bavorskem vyzvaly k opatrnosti při rozvolňování

"Myslete na to, že ne vše, co je dovolené, je nezbytné dělat," řekl Söder. "Na každém z nás záleží, jak prožijeme Velikonoce, zda si užijeme volnosti, nebo budeme v další uzávěře," uvedl.

Söder zopakoval, že Německo zvládlo první i druhou vlnu. "Nyní se zvedá třetí vlna," řekl s tím, že jsou za ni odpovědné koronavirové mutace. "Taková ohniska máme v regionech na hranicích s Českem," uvedl. Dodal také, že Česká republika, která se potýká s britskou verzí koronaviru, je zemí s největším podílem mutací mezi infikovanými na světě.

"Proto jsme poprosili na středečním jednání (s kancléřkou Angelou Merkelovou) o více vakcín pro postižené regiony," řekl bavorský premiér. "Očkování je jediná dlouhodobá strategie," zdůraznil s tím, že druhým klíčovým nástrojem vedle vakcinace je pravidelné testování.

K rozvolňování Söder poznamenal, že rozumí vyhrocené době, kdy lidé ztrácejí nervy a žádají zmírnění režimu. "Srdce volá po otevření, ale rozum nás varuje," řekl. Podobně se na dnešní tiskové konferenci po jednání saské vlády vyjádřil i tamní premiér Kretschmer. "To nejhorší, co by se nám mohlo stát, je přijít o úspěch, který jsme v boji s pandemií těžce získali," řekl.

"Německo jde s rozvolňováním příliš rychle a příliš daleko. To není názor většiny zemských premiérů, ale můj," uvedl Kretschmer.

K opatrnějšímu přístupu vyzývala i Merkelová, která chtěla výraznější zmírňování koronavirových restrikcí podmínit sedmidenním přírůstkem nových případů menším než 35 na 100.000 obyvatel. Nakonec se ale dohodla se spolkovými zeměmi na limitu 50 nových výskytů koronaviru na 100.000 obyvatel za sedmidenní období. V Německu má podle dnešního oznámení Institutu Roberta Kocha tento údaj (takzvaná incidence) nyní hodnotu 64,7.

Za červenou čáru, kterou není možné překročit, považuje Kretschmer sedmidenní incidenci 100. "Stovka, když se nechá rozjet, je lavina. Velmi rychle to vede k incidenci 200, 300, 400," varoval. Limit 100 nových případů na 100.000 obyvatel za sedmidenní období v Sasku překračuje několik okresů, zejména u hranic s Českem. V takových regionech se podle dohody s Merkelovou nebudou karanténní opatření zmírňovat.