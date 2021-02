Sasko začalo očkovat proti koronaviru i učitele základních škol

V Německu je dosud až na výjimky možné očkovat pouze příslušníky skupiny číslo jedna, která má nejvyšší prioritu. To jsou senioři starší 80 let, klienti pečovatelských domovů, zdravotníci a pečovatelé. Sasko se ale díky zásobám vakcíny AstraZeneca nově rozhodlo, že imunizaci nabídne i lidem ve věku 18 až 64 let, pokud patří do druhé skupiny se zvýšenou prioritou. Věkové omezení je dáno doporučením nepoužívat vakcínu AstraZeneca pro osoby starší 65 let, neboť u této věkové kategorie nepovažuje Německo účinnost za dostatečně prokázanou.

V Sasku se tak po splnění věkové podmínky mohou nechat očkovat lidé, kteří trpí Downovým syndromem, jsou po transplantaci orgánů, mají cukrovku, jsou morbidně obézní, jsou příslušníky pohotovostních oddílů policie nebo pracují ve školkách a základních školách. Před očkováním musí předložit buď lékařské potvrzení, nebo doklad od zaměstnavatele.

Saská ministryně sociálních věcí Petra Köppingová, která má na starosti i resort zdravotnictví, dnes řekla, že rozšíření nabídky očkování prosazovala především kvůli učitelům. "Očkování bude pro školy a školky znamenat větší bezpečí. K tomu se nabízí AstraZeneca, která velmi dobře chrání před těžkým průběhem infekce. A protože nám pro AstraZenecu zbývaly volné termíny, tak jsme se rozhodli nabídnout očkování i skupině číslo dvě," vysvětlila.

Upřednostnit učitele chtějí i další německé spolkové země, což podporuje německý ministr zdravotnictví Jens Spahn. Po Sasku chce učitele základních škol a vychovatele ve školkách očkovat také Porýní-Falc, které dnes spustilo imunizaci policistů. Používá se opět výhradně AstraZeneca. Zájem mezi policisty v Porýní-Falci je vysoký, očkovat se chce více než 11.000 policistů, což je přes 80 procent.

Vakcíny AstraZeneca dosud Německo obdrželo zhruba 1,4 milionu dávek a o víkendu by to mělo být dalších 650.000 dávek. Do středy ale bylo podle statistiky Institutu Roberta Kocha (RKI) použito 270.000 těchto vakcín. V Sasku to bylo 4000 a v Porýní-Falci 17.000 dávek.