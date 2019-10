Satirik Böhmermann se stal členem SPD. Válčil s Merkelovou, urážel Erdogana

"SPD se roky dezorientovaně potácí krajinou chycená ve velké koalici," uvedl v srpnu Böhmermann ve svém pořadu na adresu strany, která jde v posledních dvou letech od porážky k porážce a opakovaně přitom prolamuje svá dosavadní volební minima. Satirik tehdy oznámil, že si podal přihlášku do strany a chce se stát jejím novým předsedou. Pro svou kampaň založil i zvláštní webové stránky.

Po několika stupních schvalování se nyní Böhmermann skutečně stal členem místní stranické buňky SPD ve městě Köthen ve středním Německu.

Ronald Mormann, předseda krajské organizace, pod kterou buňka spadá, v prohlášení uvedl, že "satira si toho může dovolit mnoho a nejstarší německá strana to určitě vydrží". "Německá sociální demokracie 156 let bojovala za to, aby lidé mohli vyjadřovat svobodně svůj názor," uvedl také Mormann. Doplnil však, že SPD je politická strana "a ne satirický podnik".

Böhmermanna ve straně v příspěvku na twitteru uvítal i generální tajemník SPD Lars Klingbeil. "Srdečně tě vítáme v SPD, milý soudruhu," napsal.

Herzlich Willkommen in der SPD, lieber Genosse @janboehm - jetzt geht’s los! Infostände, Hausbesuche, Bürgergespräche, Plakate kleben. Wir freuen uns sehr, dass du jetzt an unserer Seite für eine starke Sozialdemokratie kämpfst! — Lars Klingbeil 🇪🇺 (@larsklingbeil) October 1, 2019

Výběr příštích předsedů - zřejmě muže a ženy - kteří v čele SPD nahradí Andreu Nahlesovou, začal už na počátku září. Böhmermann dnes ovšem na twitteru napsal, že jeho zájem stát se předsedou nadále trvá. Svou kandidaturu prý "oficiálně a ve lhůtě do stranického sjezdu podá, aby se mohli delegáti rozhodnout".