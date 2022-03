Scholz chce kvůli válce na Ukrajině protiraketový deštník nad Německem

Rusko podle něj v bojích na Ukrajině přišlo o více než 10.000 mužů a rozhodnutí ruského prezidenta Vladimira Putina spustit invazi bylo chybné, NATO ale neusiluje o změnu režimu v Rusku.

"Válka je zločin a toto je Putinova válka," řekl Scholz moderátorce. Ta se jej pak dotázala, zda to znamená, že Putina považuje za válečného zločince. "Myslím, že je jasné, co to znamená," řekl na to kancléř.

Tématem rozhovoru byl i sobotní projev amerického prezidenta Joea Bidena, který ve Varšavě řekl, že Putin už nemůže zůstat u moci. Scholz ujistil, že změna režimu v Rusku není cílem Severoatlantické aliance a že nic takového neměl na mysli ani Biden.

"Musíme být natolik silní, aby si nás nikdo netroufl napadnout," vysvětlil kancléř snahu své vlády více investovat do armády. Součástí investic má být také instalace protiraketového deštníku nad Německem. Berlín prý také dělá vše, co je v jeho silách, aby podpořilo Ukrajinu, včetně dodávek zbraní.