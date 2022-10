Scholz chce vypracovat plán obnovy Ukrajiny ještě před koncem války

— Autor: ČTK

Musíme podpořit obnovu Ukrajiny i s ohledem na její cestu do EU, řekla dnes podle agentury Reuters v Berlíně Ursula von der Leyenová na úvod mezinárodní konference o obnově Ukrajiny. Mezinárodní koordinační platforma pro rekonstrukci musí podle ní vzniknout co nejdříve, nejlépe do konce roku, či začátkem roku příštího. Také německý kancléř Olaf Scholz, který jednání se šéfkou Evropské komise pořádá, se podle agentury DPA vyslovil pro co nejrychlejší vypracování plánu rekonstrukce, a to ještě před koncem války.