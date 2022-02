Scholz je rád, že v prezidentské funkci bude pokračovat Steinmeier, poblahopřál mu

"Frank-Walter Steinmeier poskytl v těžkých dobách občanům orientaci a s vášní zastával nejvyšší státní úřad. Jsem rád, že v tom bude pokračovat. Srdečné blahopřání, milý spolkový prezidente," napsal kancléř Olaf Scholz jako první příspěvek na svém nově zřízeném twitterovém účtu.

Sociální demokracie (SPD), ze které Steinmeier vzešel, společně se sociálnědemokratickým kancléřem Scholzem považuje prezidenta za správnou osobnost pro současnou dobu. Spolupředseda SPD Lars Klingbeil uvedl, že Steinmeier v projevu po zvolení prokázal, proč byl tou nejlepší volbou. Steinmeier v projevu vyzval k ochraně demokracie a řekl, že bude stát na straně těch, kdo se o demokracii hádají, ale bude protivníkem nepřátel demokratického uspořádání.

"Gratulujeme staronovému prezidentovi Frank-Walteru Steinmeierovi ke znovuzvolení. Ať se v druhém funkčním období daří," uvedla opoziční Křesťanskodemokratická unie, která v kandidatuře Steinmeiera podpořila. "Vážený pane prezidente, srdečně blahopřeji ke znovuzvolení," napsal na twitteru šéf CDU Friedrich Merz. Blahopřání Steinmeierovi adresoval také Markus Söder, který je bavorský premiér a šéf Křesťansko-sociální unie (CSU), bavorské sestry CDU.

"Jeho suverenita v těchto složitých časech je velice potřebná. Jako spolkový prezident vždy zachovával svůj úřad prostý stranické politiky," poznamenal Söder o nadstranickosti sociálního demokrata Steinmeiera.

Gratulace Steinmeier obdržel i z řad Zelených a liberálních svobodných demokratů (FDP), kteří spolu s SPD tvoří vládní koalici. Také obě menší koaliční strany stejně jako opoziční unie CDU/CSU prezidenta ve volbě podpořily. Šéf FDP Christian Linder na twitteru ocenil Steinmeierova jako to nejlepší, co Německou demokracii utváří. "To je právě v této vnitřně i zahraničněpoliticky složitých časech velice důležité," uvedl.

Nová spolupředsedkyně Zelených Ricarda Langová v blahopřání zdůraznila Steinmeierovo prohlášení, že bude nadstranický, ale nikdy neutrální, pokud půjde o hájení demokracie.

Postkomunistická Levice, která do voleb vyslala vlastního kandidáta, Steinmeierovi také pogratulovala.

Steinmeiera dnes jasnou většinou hlasů hned v prvním kole volby znovuzvolilo Spolkové shromáždění. Steinmeier je z 12 dosavadních spolkových prezidentů pátý, komu se podařilo druhý mandát získat. Dvě funkční období dosud v historii spolkové republiky získali první prezident Theodor Heuss, jeho nástupce Heinrich Lübke, Richard von Weizsäcker a Horst Köhler. Köhler druhý mandát nedokončil, neboť v roce 2010 překvapivě jako první německý poválečný prezident rezignoval, což zdůvodnil tlakem po svých sporných výrocích o nasazení německých vojáků v zahraničí. Na návštěvě Afghánistánu totiž obhajoval německé armádní mise v zahraničí i německými hospodářskými zájmy, což vyvolalo tvrdou kritiku opozice.