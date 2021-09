Scholz má největší naději na kancléřství, míní Söder

Naději, že konzervativní unie CDU/CSU pod vedením svého kancléřského kandidáta Armina Lascheta vládní koalici sestavila, vidí jako velmi slabou.

"Nejlepší vyhlídky stát se kancléřem má nyní Olaf Scholz," řekl Söder o Scholzovi, který je podle bavorského premiéra tím, kdo sedí na koni. Zpravodajská televize ntv již dříve s odvoláním na své zdroje informovala, že Söder členům zemské skupiny CSU řekl, že v podstatě nepočítá s vládní účastí CDU/CSU. Laschet se zatím nevzdává a o vládu usiluje, i když CDU/CSU skončila těsně druhá za sociální demokracií.

Vláda, ať už ji povede Laschet, nebo Scholz, se neobejde bez podpory Zelených a svobodných demokratů (FDP). Dalším řešením je pokračování velké koalice SPD a CDU/CSU, které ale teď není reálné. Söder jako pravděpodobné vidí, že vznikne vláda sociálních demokratů, Zelených a liberální FDP. To by znamenalo, že unie se po 16 letech vlády konzervativní kancléřky Angely Merkelové, která odchází z politiky, uchýlí do opozice.

Koaliční jednání Zeleným i FDP unie podle Södera nabídne. "Vnucovat se ale nebudeme," řekl. Už v pondělí Söder prohlásil, že vláda pod vedením unie nevznikne za každou cenu, protože CDU/CSU se nevzdá základních hodnot kvůli podílu na moci.

Laschet se podle médií potýká s vnitrounijním odporem. Laschet chce zvolit Ralpha Brinkhause z CDU předsedou poslanecké frakce CDU/CSU jen prozatímně, zatímco CSU a také mnozí představitelé CDU požadují standardní roční mandát. O Brinkhausovi, který frakci dosud vede, by mohlo být jasno ještě dnes. Německá média také uvádějí, že v zákulisí část unie požaduje, aby Laschet lídra unie opustil a jednání o možné vládní koalici převzal Söder.

Laschet rovněž čelí kritice za to, že zatím Scholzovi k volebnímu vítězství nepoblahopřál. Podle Lascheta kvůli těsnému a nepřesvědčivému výsledku nikdo jednoznačně nevyhrál. Pogratulovat Scholzovi chce naopak Söder, který dnes řekl, že SPD zkrátka dostala více hlasů než CDU/CSU. Dodal, že výsledek je potřeba respektovat, ne překrucovat.