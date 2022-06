Scholz slíbil podporu Ukrajině a chce odvážnou energetickou transformaci

Scholz zároveň přislíbil Ukrajině humanitární i vojenskou podporu, dokud ji bude země vzdorující ruské invazi potřebovat.

Evropa spolu s dalšími demokratickými zeměmi podle Scholze počínaní ruského prezidenta Vladimira Putina nenechají bez následků. "Proto jsme zavedli bezprecedentní sankce proti Rusku. Tyto sankce fungují. A i když mají citelné dopady na naše hospodářství, jsou správné a nezbytné," řekl kancléř. Poděkoval také Svazu německého průmyslu, že odvetná opatření proti Rusku podporuje.

"Ukrajina patří k nám, patří do naší evropské rodiny," řekl kancléř k tomu, že Německo podporuje, aby Kyjev získal status kandidáta na členství v Evropské unii. "Ukrajinu budeme dále podporovat, a to i dodávkami zbraní. A tak dlouho, dokud to bude třeba," řekl. Stejně tak ujistil pobaltské republiky a další spojence na východním křídle NATO, že Německo obranným závazkům dostojí.

Válka podle Scholze ukazuje energetickou zranitelnost Západu, proto je třeba činit odvážné kroky k energetické a hospodářské transformaci. "Transformace, která před námi stojí, bude náročná. Chci ale, aby z ní Německo vzešlo silnější, a nikoli slabší. Chci, aby německá konkurenceschopnost byla po transformaci ještě větší," řekl.

"Musíme být odvážnější a nevyčkávat," řekl kancléř o tom, že letošní rok je rokem zlomu a rokem rozhodnutí. Zástupce německého průmyslu Scholz ujistil, že všechny sliby týkající se energetických změn platí. "Proto vám dnes říkám, že do roku 2030 bude Německo z obnovitelných zdrojů získávat 80 procent elektřiny a 50 procent tepla," prohlásil.

Obnovitelná energie podle Scholze zajistí energetickou bezpečnost Německa a také odolnost proti výkyvům cen energií z fosilních paliv.

"Klimatické změny, následky pandemie nemoci covid-19, energetická transformace a nyní Putinova válka. Pohybujeme se na neprobádaném území, ale máme jasný kompas," řekl Scholz. Směr podle kancléře pomáhá udržovat i jednota Západu.

Německá vláda zveřejnila seznam zbraní poskytnutých Ukrajině

Německo dnes zveřejnilo podrobný seznam vojenské techniky a zbraní, které poskytlo ukrajinské armádě a které na dodání připravuje. Mluvčí německé vlády Steffen Hebestreit novinářům sdělil, že Německo tak činí po vzoru spojenců, mimo jiné Spojených států. Berlín dlouhodobě čelí kritice, že se k vojenské pomoci Kyjevu staví zdráhavě. To ale kancléř Olaf Scholz odmítl a prohlásil, že Německo pomáhá stejně jako USA, Francie či Británie.

"Německá vláda se nyní rozhodla přizpůsobit praxi zveřejňování vojenské podpory podle našich nejbližších spojenců, jako jsou například Spojené státy," řekl Hebestreit. Seznam chce vláda pravidelně aktualizovat.

Seznam je rozdělen na dvě části. V první jsou uvedeny zbraně, technika a další vojenské vybavení, které Ukrajina již získala. Druhá část je výčtem připravovaných či slíbených dodávek.

Mezi dokončenými zásilkami jsou mimo jiné 500 kusů přenosného protiletadlového kompletu Stinger a 2700 kusů přenosných raketových systémů Strela, 16 milionů munice do ručních střelných zbraní, 100.000 ručních granátů, 178 nákladních vozidel, mikrobusů či terénních vozidel, 10.000 spacích pytlů, 345 brýlí pro noční vidění, 10 tun chemikálie AdBlue pro naftové motory či neupřesněné náhradní díly pro stíhačky MiG-29.

U připravovaných či uskutečňovaných dodávek jsou 53.000 kusů munice pro protiletecké kanóny, 10.000 kusů dělostřelecké munice, sedm kusů houfnic PzH 2000, 30 samohybných protileteckých systémů Gepard s 6000 kusy munice, systém protivzdušné obrany IRIS-T, deset obrněných vozidel, 54 obrněných transportérů M113 nebo 22 nákladních vozidel.