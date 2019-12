Sebevražedná krize? Posledních 30 let si vybírá svou daň

V únoru v roce 2001, když Joe Holbeach běžel po březích Newcastlu v Severním Irsku, představoval si, že ho smetl příliv a on utonul. O několik dní později stál na okraji vrchu útesu Giant Causeway a díval se dolů na prudký pokles a pokusil se najít odvahu skočit. Neudělal to, ale stejně jako mnoho jiných, kteří přežili paramilitaristické násilí v Severním Irsku, trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Dodnes bojuje s démony, kteří mu říkají, aby ukončil svůj vlastní život.

Dvacet let poté, co Velkopáteční alias Belfastská dohoda ukončila třicet let trvající konflikt v Severním Irsku, má tamní oblast jednu z nejvyšších sebevražd na světě. Odborníci poukazují na řadu faktorů včetně chudoby, nedostatečně financovaných služeb v oblasti duševního zdraví a nedávného nárůstu paramiliteristického násilí. Říká se však, že hlavní příčinou je posttraumatická stresová porucha (PTSD).



Pan Holbeach, který obdržel diagnózu PTSD, patří mezi tisíce lidí, kteří se účastnili křížové palby v partyzánské válce v Severním Irsku, kde bylo bombardování, střelba a mrzačení součástí každodenního života. Jeho PTSD se projevuje ve formě záblesků vzpomínek, pocitů intenzivního emočního stresu, deprese a úzkosti, což vede k sebevražednému chování. V některých dnech se jeho sebevražedné myšlenky staly tak nepřetržitými, že pro něj bylo obtížné vidět určité předměty jako cokoli jiného než nástroje, které může použít k ublížení si.

V roce 2001, když se dostal do nemocnice ve městě Lurgan, tak ho tamní personál nepřijal, protože posledně při poslední hospitalizaci se choval násilně vůči jinému pacientovi. Pan Holbeach říká, že právě ono odmítnutí pro něj bylo poslední tečkou. "Řekl jsem jim, že se chystám zabít, ale stále mě nevzali. Nemohl jsem to zvládnout. Zamířil jsem tedy k Craigavonskému jezeru a vrhl se dovnitř. Neumím dobře plavat, ale ani jsem to nezkoušel.Chtěl jsem se utopit. Chtěl jsem zemřít.“

Severní Irsko má nejvyšší míru sebevražd ve Spojeném království, přičemž v roce 2017 se zabilo v průměru 18.5 na 100 000 lidí. S tímto počtem se země řadí mezi 15 zemí s největším počtem sebevražd na světě, zjistila Statistická a výzkumná agentura Severního Irska. Míra v Anglii byla poloviční, 9,2 na 100 000 lidí. Irsko má také historicky vysokou míru sebevražd, i když v posledních letech došlo k poklesu. Nejzajímavější je, že se počet sebevražd v Severním Irsku zdvojnásobil, přestože militantní skupiny v regionu dosáhly mírové dohody před více než dvěma desetiletími. V roce 2017 došlo k doposud největšímu počtu úmrtí na sebevraždu u mužů ve věku 35 až 44 let. Vyrostli ve stínu války, mnozí z nich zažívali každodenní násilí, nucenou migraci, ztrátu zaměstnání a deprivaci.

"U úzkostných poruch a posttraumatické stresové poruchy bylo 22 let průměrnou dobou mezi nástupem příznaků a léčbou, protože lidé nechtěli mluvit o strašlivých věcech, kterými prošli," řekl Siobhan O'Neill, profesor na Ulsterské univerzitě, který provedl podrobnou studii o duševním zdraví v historii Severního Irska. Z 28 zemí a regionů, které se v roce 2017 zúčastnily Světového průzkumu duševního zdraví, mělo Severní Irsko nejvyšší míru posttraumatické stresové poruchy. "Během třiceti let konfliktu byl v Severním Irsku počet sebevražd ve skutečnosti nižší než v současnosti," řekla O'Neill. "Zdá se, že konflikt dal těm, kteří by jinak měli sebevražedné tendence, smysl - bojovat, žít. Ale když potíže skončily, tak se mnoho lidí snažilo pochopit, o čem všechno to bojování bylo a čeho se dosáhlo. Pak se počet sebevražd zvýšil."

Nejistota ohledně Brexitu v posledních letech posílila disidentské skupiny a ohrozily křehký mír regionu. Výstřely a bitky v chudých oblastech vzrostly v loňském roce o 60 procent, což je podle odborníků nárůst, který přispěl k vysoké míře sebevražd. Bernadette O'Rawe, aktivistka, která poskytuje podporu obětem paramiliteristických střetů v západním Belfastu, vytáhla obrázky některých nejhorších obětí. Mladý chlapec s krvavou kulkou pod kolenem, další s vypouleným roztrženým rtem. Mnoho obětí je zmrzačeno. Z devíti z nich si tři vzaly život. "Sebevražda je zde jako epidemie - je tu asi jedna týdně," řekla O'Rawe.

Minulý měsíc Ministerstvo zdravotnictví Severního Irska zveřejnilo plán prevence, jehož cílem je snížit počet úmrtí vlastní rukou v příštích pěti letech o 10 procent. Odborníci se však obávají, že na plné provedení strategie není dostatek finančních prostředků. K problému také přispěla kultura mlčení kolem témat týkajících se konfliktu, mnoho obětí se zdráhá požádat o pomoc. Roisin Martin během konfliktu pracovala jako zdravotní sestra. "I když jste si uvědomili, že o tom musíte mluvit, nevěděli jste, kdo opravdu dotyčný byl, jaké měl přesvědčení nebo jaké bylo jeho zapojení v paramilitaristickém světě," říká. Mnoho lidí se nesvěřilo ani svým rodinám a přátelům, ani by nesdělovali podrobnosti o zvěrstvech, kterých se každý den účastnili. V některých případech odborníci zjistili, že rodiče mohou přenášet svůj posttraumatický stres na své děti, i když dítě nikdy nezažilo traumatickou událost. Teprve po 20 letech začínají dotyční lidé konfrontovat emoce spojené s jejich zkušenostmi.

Podobná tichá a stoická reakce dnes obklopuje sebevraždu zejména v katolických komunitách, kde je konec života považován za hřích. Poté, co se patnáctiletá dcera Catherine McBennet v roce 2005 zabila, pozůstalá matka založila Niamh Louise Foundation, charitativní organizaci na podporu sebevražd, která pomáhá ve zvyšování povědomí. "Ale stále máme dlouhou cestu, zejména ve venkovském Severním Irsku," řekla.