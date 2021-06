Sedmnáctiletý mladík chce žalovat rodiče, kteří mu nepovolili očkování

Informoval o tom regionální deník La Nazione. Itálie díky zlepšující se epidemické situaci pokračuje v uvolňování covidových opatření, dnes tam končí povinnost nosit venku roušky.

"Mí rodiče nevěří vakcínám, ale je to náš jediný nástroj, jak se vrátit k normálnímu životu. Chci se nechat očkovat, abych byl svobodný, mohl cestovat, chodit na diskotéku, do kina," řekl mladík z Florencie, jehož podpořil i šéf regionální toskánské vlády Eugenio Giani. Chlapec řekl, že bude-li třeba, obrátí se i na prezidenta republiky.

Podle místního tisku bude ale prvním krokem jednání s rodiči. "Pokud se nedohodneme, požádáme o pomoc sociální úřad či přímo prokuraturu, pak bude na soudci, aby očkování povolil," řekl advokát Gianni Baldini.

Itálie povolila očkování proti covidu-19 pro lidi už od věku 12 let začátkem tohoto měsíce, v případě nezletilých je k tomu ale potřeba souhlas obou rodičů, uvedl místní deník.

Itálie dosud plně naočkovala proti covidu-19 na 17,8 milionu ze svých 60 milionů obyvatel, tedy asi 33 procent populace ve věku od 12 let, uvádí se na internetových stránkách italské vlády. Celkem aplikovali v Itálii téměř 50 milionů dávek vakcín od firem Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca či Janssen.

Ode dneška je celé území Itálie v takzvané bílé zóně. To je označení tamní vlády pro oblast s nejlepší epidemickou situací, a tudíž jen se základními opatřeními proti šíření koronaviru. Těmi jsou hlavně dodržování bezpečné vzdálenosti a nošení roušek ve vnitřních veřejných prostorách. Jako poslední přešel do bílé zóny malý alpský region Valle d´Aosta, který byl do neděle v zóně žluté.