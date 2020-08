Šéf NATO popřel posilování vojenských kapacit u Běloruska

"V regionu NATO nijak nezvyšuje svou vojenskou přítomnost, takže jakýkoli pokus běloruského režimu využít NATO jako výmluvy či záminky k zátahům proti demonstrantům je zcela chybný a naprosto neoprávněný," řekl novinářům Stoltenberg.

Good to meet @EUCouncil Defence Ministers to boost cooperation & discuss common concerns, including #Belarus. There is no #NATO buildup in the region, so any attempt by the regime to use this as an excuse to crack down on peaceful protesters is absolutely wrong and unjustified. pic.twitter.com/XuCIHYnvhu