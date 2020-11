Šéf německého svazu učitelů navrhuje dodatečný školní rok

Ve hře navíc zůstává dočasné pozastavení prezenční výuky, ačkoli vláda kancléřky Angely Merkelové udržení chodu škol považuje za prioritu.

"Pro mnoho rodičů a školáků by taková možnost roku navíc znamenala uvolnění mimořádného tlaku, kterému jsou kvůli nynější situaci vystaveni," říká Meidinger. Cest k řešení může být podle šéfa svazu vícero, například dobrovolné zopakování ročníku, které by nebylo považováno za propadnutí, nebo přidání dodatečného školního roku před závěrečnými zkouškami.

Pro základní školy ve většině Německa by to u základních škol, které odpovídají českému prvnímu stupni, znamenalo přidání pátého ročníku. Vzniknout by pro přechodný rok mohly nové třídy či učební skupiny pro ty žáky, kteří by roku navíc chtěli využít. Meidinger nevylučuje ani nabídku odpoledního dodatečného vyučování, které by dětem umožnilo dohnat látku bez prodloužení školní docházky.

Za další problém výuky považuje Meidinger nejednotný přístup spolkové vlády a jednotlivých spolkových zemí ke školám. "Koronavirová politika ve školách se takřka ve všech spolkových zemí vyznačuje shonem, neplánovitostí a chybějícími dlouhodobými koncepty," tvrdí. Potřebný je proto podle něj dlouhodobý obecný plán, který by rodičům, učitelům a školákům poskytl přehled toho, jak se vyučování bude za různých situací vyvíjet.

Meidinger rovněž kritizuje neochotu zavést povinné roušky i při výuce, především ve vyšších třídách. To tento týden navrhla zemským premiérům kancléřka Angela Merkelová, podporu ale nezískala. Pravomoc v této oblasti mají spolkové země a ne spolková vláda. Téma škol včetně udržení jejich chodu se tak na jednání kancléřky se zemskými premiéry ještě vrátí.

"Je to nevysvětlitelné a stejně tak nezodpovědné," míní Meidinger o tom, že roušky nejsou plošně povinné při vyučování. "Přinejmenším pro školáky na navazujících školách, podle nás by to ovšem mělo být i pro školáky základních škol," dodává.