Šéf RKI: Karanténa je jediné opatření, než bude populace očkovaná

Německo se i z obav před nakažlivějšími mutacemi koronaviru rozhodlo tento týden prodloužit karanténu nejméně do 14. února a některá stávající preventivní opatření zpřísnit. Příkladem je povinné nošení chirurgických roušek či respirátorů třídy FFP2 v obchodech a prostředcích hromadné dopravy nebo vyvinutí většího tlaku na zaměstnavatele, aby v ještě větší míře umožnili práci z domova.

Všechny kroky, které ke zpřísnění karantény vedou, Wieler vítá. "Máme jen obecné nástroje ochrany veřejného zdraví, jako jsou karanténa, izolace, nošení roušek, dodržování odstupu, omezení kontaktů, větrání. A všechno, co vede k omezení kontaktů, nám pomáhá krizi zvládnout," řekl. "Nemáme jinou alternativu, nemáme léky proti tomuto viru, které by přímo působily, infekci tak léčit neumíme," poznamenal s tím, že jediným nástrojem pro vítězství na koronavirem tak zůstává zatím nedostatková vakcína.

Současný epidemický stav v Německu hodnotí Wieler jako příznivou. "Nyní jsme v situaci, kdy se nám po svátcích podařilo dosáhnout pozitivního trendu. Od asi 11. ledna nám klesá incidence (počet případů na 100.000 obyvatel v sedmidenním období)," řekl. Vývoj před před 11. lednem nepovažuje za vypovídající kvůli tomu, že nebylo jasné, jak se projeví vánoční a silvestrovské oslavy.

"Je velmi důležité tento pozitivní trend zachovat a učinit všechno, aby čísla dále klesala. Incidenci musíme co nejvíce srazit, jinak nebudeme moci šíření infekce kontrolovat," řekl. Vysvětlil, že čím pomaleji se infekce bude šířit, tím méně možností bude pro mutování koronaviru.

"Variantám koronaviru není možné v šíření zcela zabránit, lze ale zpomalit tempo jejich přenosu," řekl. Každý další týden očkování je podle Wielera krokem k cíli. "Je to skutečný závod s časem," uvedl.

Wieler během rozhovoru několikrát zdůraznil, že zpomalení tempa přenosu infekce je uskutečnitelné. "Ještě přes 23. prosincem jsme měli přes 220 nových případů na 100.000 obyvatel," uvedl. Nyní RKI uvádí, že tato hodnota klesla na 119. "Je to dosažitelné, jde to," řekl o záměru odborníků dostat se pod hodnotu 50 nových případů na 100.000 obyvatel za sedmidenní období. Tuto hodnotu považují experti za nezbytnou k trasování řetězce nákazy.

Stejně jako jiní experti, tak i Wieler považuje vakcínu za klíč k vítězství nad pandemií. "Je nutné si ale uvědomit, že pandemie skončí tehdy, až bude poražena na celém světě," řekl s tím, že některé země se přitom k vakcíně v letošním roce nedostanou. "To je strašné," uvedl. "To, co pandemii živí, jsou nejslabší články řetězu," dodal.

Německo stejně jako ostatní členské země Evropské unie mají objednáno dostatek vakcín, aby všichni obyvatelé do konce letošního roku dostali dvě potřebné dávky. Pokud se dodávky uskuteční tak, jak je dohodnuté, je podle Wielera možné dosáhnout potřebné proočkovanosti německé populace již v létě.

Ochotu Němců nechat se očkovat vnímá jako vysokou. "A stále stoupá," řekl Wieler. Jako skutečné odmítače vakcíny vidí Wieler dvě až tři procenta populace. "Tady moc prostoru pro změnu jejich názoru není," uvedl. Za mnohem důležitější ale považuje zaměřit se na tu část obyvatel, která se pod tlakem dezinformací bojí vedlejších účinků a která o funkčnosti vakcíny pochybuje. "Tyto názory musíme brát vážně a musíme lidem poskytnout vysvětlení," řekl. "Do očkování ale nikoho nechceme nutit a dělat to nebudeme," dodal.