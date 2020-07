Šéf slovenské sněmovny Kollár přečkal hlasování o odvolání, jež navrhl

Kollárovo hnutí Jsme rodina předem oznámilo, že pro případ odvolání předsedy parlamentu odejde z koalice. Kollárova kauza odkryla napjaté vztahy v čtyřčlenné koalici, která vznikla po únorových parlamentních volbách.

Kollár podle některých politiků a médií ve své diplomové práci, kterou obhájil v roce 2015, kdy získal titul magistr, kopíroval celé pasáže, aniž uvedl použité zdroje. Kvůli tomu ho dvě menší vládní vládní strany, Svoboda a solidarita (SaS) i strana Za lidi dříve vyzvaly k odstoupení z funkce předsedy Národní rady. Kollár to odmítl a postup zmíněných koaličních partnerů přirovnal k vydírání. Tvrdil, že vysokoškolský titul získal v souladu se zákonem.

Za odvolání Kollára z čela sněmovny se při hlasování vyslovilo pouze pět poslanců. Ke schválení návrhu by ve 150členné sněmovně byl potřebný souhlas alespoň 76 zákonodárců. Strany SaS a Za lidi uvedly, že jejich poslanci se hlasování nezúčastnili.

K výzvám ke Kollárově demisi se nepřidal premiér Igor Matovič, jehož protikorupční hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti volby přesvědčivě vyhrálo. Matovič to zdůvodnil zájmem udržet koalici. Ještě jako opoziční politik přitom Matovič spolu s kolegy včetně Kollára požadoval rezignaci předchozího šéfa sněmovny Andreje Danka, který rovněž čelil kritice za opisování ve své rigorózní práci.

Opoziční poslanci v rozpravě k návrhu odvolat Kollára uvedli, že nynější koaliční politici po vytvoření nové vlády v názoru na plagiátorství otočili. "Šlo jim jen o to, aby byli ve vládě. Jejich slova je dohnala. Dnes se tu předvádí divadlo," řekl poslanec bývalé vládní strany Směru-sociální demokracie Juraj Blanár.

Poslanec za vládní SaS Ondrej Dostál označil rozhodnutí Kollára nechat hlasovat o jeho odvolání za snahu zamést celou kauzu pod koberec. Dodal, že plagiátorství je důvodem k odchodu politika z funkce.

Kollár tvrdil, že jeho práci nelze srovnávat s rigorózní prací svého předchůdce v čele parlamentu Danka, který ji podle něj zkopíroval z jiné práce a který ji utajoval.

Jsme rodina, jež před posledními evropskými volbami spolupracovalo s nacionalistickými a protiimigračními stranami, je druhou nejsilnější formací Matovičovy koalice. Bez poslanců Kollárova hnutí by zbylé tři vládní strany měly ve sněmovně jen těsnou většinu tří hlasů.

Po Kollárově vstupu do vysoké politiky v roce 2016 slovenský tisk informoval o jeho někdejších kontaktech na přední členy bratislavského podsvětí. Do médií tehdy unikly také kopie dokumentů kontrarozvědky z roku 1990, že se Kollár podílel na dovozu asi šesti kilogramů heroinu do Československa. Kollár nařčení z obchodování s drogami popřel. Na stránky bulvárních listů se Kollár dostal i kvůli tomu, že má více dětí s několika ženami. Podle tisku se Kollár v květnu stal otcem 11. dítěte.