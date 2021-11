Situace na polsko-běloruských hranicích se zhoršuje. Nasazena vodní děla a slzný plyn

Dziś w nocy kolejne siłowe forsowanie granicy🇵🇱🇧🇾 przez 60 osobową grupę migrantów (okolice m. Połowce). Próba została udaremniona.#TrzymamyStraż #naGranicy pic.twitter.com/6xKP3jL4tW — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 15, 2021

Uvedlo to polské ministerstvo obrany a pohraniční stráž, která na twitteru zveřejnila videozáznam. Poté, co se běženci pod dohledem běloruských pohraničníků vydali až k hranici, se dnes opět vraceli do provizorního stanového tábora. Část z nich byla přesunuta do nově zřízeného logistického centra.

Jeden polský policista byl po zásahu kamenem s pravděpodobnou frakturou lebky převezen do nemocnice. Je vážně zraněn, ale není v ohrožení života, uvedla polská policie. Upřesnila na twitteru, že dohromady dnes bylo zraněno sedm jejích příslušníků.

Koczujący przy przejściu granicznym w Bruzgach po stronie białoruskiej🇧🇾, od ok. godziny atakują polskie służby.Wobec agresywnych cudzoziemców użyto armatek wodnych.#zgranicy pic.twitter.com/ydXw8ZfNNc — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 16, 2021

Podle policejních odhadů je na polsko-běloruských hranicích asi 2000 migrantů, na polské strážce hranice jich zaútočila asi stovka z nich, píše AP. Mezi migranty jsou běloruští důstojníci v civilu, uvedla dnes mluvčí polské pohraniční stráže Anna Michalská na tiskové konferenci. Polské síly na hranicích jsou podle ní vybaveny zbraněmi s ostrou municí. "Pokud to bude nutné, jsme připraveni tyto zbraně použít, ale udělali bychom to jen neradi," dodala Michalská.

Napětí na přechodu Bruzhi-Kuźnica se v pondělí zvýšilo poté, co se na běloruské straně shromáždilo velké množství migrantů. Za doprovodu běloruské policie běženci přešli z dočasného tábora v lese, kde žili týden ve stanech a provizorních přístřešcích při nulové teplotě bez dostatku jídla a vody. Podle polské policie jim běloruské úřady nalhaly, že přijedou autobusy, které je dopraví do Německa. Polská pohraniční stráž dnes na twitteru informovala, že se běženci vracejí pod dohledem běloruských složek od hraničního přechodu zpět na místo dočasného tábora, který leží o několik set metrů dál.

7 policjantów rannych podczas ataków w dniu dzisiejszym.

To m. in. policjant uderzony kamieniem w głowę i przewieziony do szpitala; policjantka z urazem głowy przewieziona do szpitala oraz 5 policjantów z obrażeniami rąk i nóg. Obrażenia powstaly po rzucanych w nas przedmiotach. pic.twitter.com/W484suRdy3 — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 16, 2021

Na bezútěšnost situace běženců poukázala dnes komisařka pro lidská práva Rady Evropy Dunja Mijatovičová poté, co navštívila centrum pomoci migrantům v Polsku blízko hranic. "Musíme najít způsob, jak snížit napětí, aby se pozornost upřela k ukončení utrpení," podtrhla podle Reuters komisařka a vyzvala úřady, aby nebránily humanitárním organizacím a médiím v přístupu do oblasti.

Bělorusko pak podle běloruské agentury Belta začalo přesouvat část migrantů do logistického centra nedaleko hranice. Zřídit toto centrum pro děti a ženy nařídil podle Belty běloruský lídr Alexandr Lukašenko. Na fotografiích z místa je vidět, že zde útočiště našly rodiny. Lukašenkův poradce pro Grodněnskou oblast, kde se centrum nachází, na sociální síti Telegram upřesnil, že lidé zde dostanou matraci, prostěradla, polštáře, oblečení, jídlo, pitnou vodu i lékařskou pomoc.

Obecnie cudzoziemcy wracają z przejścia granicznego w Bruzgach na teren wcześniejszego koczowiska znajdującego się kilkaset metrów dalej przy linii granicy. Wszystko odbywa się pod nadzorem białoruskich służb🇧🇾.#zgranicy pic.twitter.com/edze9lUQNd — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 16, 2021

V noci na dnešek na přechodu a v jeho okolí panoval klid. Polské ministerstvo obrany nicméně uvedlo, že příslušníci běloruských bezpečnostních sil pod příkrovem tmy stříhali díry v hraničním oplocení, aby jím mohli proniknout migranti. Tvrzení doprovodilo na twitteru záznamem, na němž je vidět skrčenou postavu v uniformě stříhající plot s ostnatým drátem. Varšava také viní Minsk, že vybavil migranty zábleskovými granáty, které vydávají nepříjemný zvuk a ostré světlo.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes podle agentury TASS novinářům sdělil, že polská pohraniční stráž porušila mezinárodní humanitární právo, když proti migrantům použila slzný plyn a vodní dělo. Zopakoval rovněž dřívější pozici Moskvy, že Rusko nemá se současnou migrační krizí nic do činění.

Białoruskie służby pod osłoną nocy niszczą ogrodzenie, by umożliwić migrantom nielegalne przekroczenie granicy. pic.twitter.com/die9yCBKWP — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Ověřování pravdivosti informací z místa je přinejmenším problematické kvůli omezenému přístupu pro média. Podle CNN kolují u hranic už dva dny zvěsti, že Polsko otevře humanitární koridor. Polsko ovšem tuto informaci popřelo.

Evropská unie viní Lukašenkův režim, že láká migranty do své země a pak je posílá k hranicím s EU, a mstí se tak za sankce, které unie uvalila na jeho režim kvůli porušování lidských práv. Minsk podobná obvinění odmítá. Na hranicích mezi Běloruskem a Polskem a také Litvou táboří v mrazivých podmínkách tisíce migrantů, především z Blízkého východu, kteří se chtějí dostat do EU. Několik lidí tam v poslední době zemřelo.