Sjezd konzervativců provází problémy, poslanec se dostal do křížku s ochrankou

"Bylo to naprosto nepřijatelné. Geoffrey byl požádán, aby konferenci opustil. Zjišťujeme všechna fakta, abychom věděli, zda budou potřeba další kroky," uvedl mluvčí strany.

"Nemám k tomu co říct, nebudu to komentovat," sdělil agentuře Press Association sir Geoffrey, který v Dolní sněmovně zasedá už 27 let.

Je členem vedení vlivného Výboru 1922, který sdružuje řadové konzervativní poslance.