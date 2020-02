Skandál na Slovensku: Novinář se zeptal premiéra na sexuální orientaci, šéfredaktorka skončila

Šéfredaktorka magazínu v reakci dala výpověď a nařkla Pellegriniho mateřskou stranu z toho, že vystupuje proti lidem jiné než heterosexuální orientace. Podle vydavatele News and Media Holding (NMH), který patří do skupiny Penta, nezveřejnění části rozhovoru o intimních otázkách žádal premiér. Informovala o tom dnes slovenská média.

Redaktor Plus 7 dní se během rozhovoru ptal premiéra a volebního lídra nejsilnější strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) kromě jiného na satirický portál Zomri, na kterém lidé označují Pellegriniho za loutku v rukou šéfa Směru a expremiéra Roberta Fica a také si utahují z jeho údajně homosexuální orientace. Na dotaz reportéra, zda jsou narážky na jeho orientaci pravdivé, odpověděl Pellegrini "ne".

Slovensko čekají parlamentní volby již 29. února.

Zmíněná pasáž rozhovoru s premiérem se do nejnovějšího vydání časopisu nedostala. Vydavatel NMH v reakci uvedl, že rozhovor byl součástí seriálu s politiky a že sexuální orientace politického lídra nijak nesouvisí s jeho schopností vykonávat profesi ani s veřejným zájmem.

"Všechny rozhovory s politickými lídry podléhaly autorizaci, včetně rozhovoru s předsedou vlády. Respondent rovněž vyjádřil nesouhlas s tím, aby byla zveřejněna ta část rozhovoru, která obsahovala intimní otázky," uvedlo NMH podle listu Denník N.

Podle tiskového odboru úřadu slovenské vlády Pellegrini navrhl vypustit otázku ohledně zmíněného portálu Zomri, aby mu nedělal reklamu a na svůj návrh úřad odpověď nedostal.

Směr-SD se na katolickém Slovensku spíše vymezuje vůči LGBT komunitě sexuálních menšin a postavil se také proti případnému zavedení registrovaných partnerství osob stejného pohlaví.

Odstupující šéfredaktorka týdeníku Katarína Šelestiaková napsala, že lídr strany, která bojuje proti LGBT, by měl zvládnout otázky ohledně své orientace. "Pokud není na konfrontaci s takovým dotazem připraven a následně propadne panice, je to jen důkaz, že jsme trefili hřebík na hlavičku," dodala k postupu Pellegriniho.

Portál Aktuality.sk k případu uvedl, že otázka, zda je předseda vlády homosexuál nebo nikoliv, je legitimním tématem například tehdy, pokud vede do kampaně stranu, jejíž představitelé útočí na homosexuály.

"Voliči Směru jsou velmi konzervativní a byť prominuli ´směrákům´ množství korupčních kauz, homosexuál v čele kandidátní listiny by byl problém. Existenční. Může to fakticky znamenat absolutní porážku Směru," napsal v komentáři šéfredaktor portálu Aktuality.sk Peter Bárdy. Společnost by podle něj už měla přijmout, že homosexuálové existují.