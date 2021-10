Školy v Evropě by podle WHO měly v zimě zůstat otevřené, opatření jsou nutná

Ve třetím říjnovém týdnu přitom na Evropu podle WHO připadalo 57 procent nově potvrzených případů koronavirového výskytu ve světě.

Evropská sekce WHO pokrývá 53 států včetně Ruska a Turecka. Ve všech těchto zemích byl přitom napříč věkovými skupinami zaznamenán nárůst počtu nově infikovaných.

Pětačtyřicet evropských států doporučilo školám, aby zachovaly prezenční výuku a dodržovaly protikoronavirová opatření. V dalších zemích se školy uzavřely úplně nebo částečně v rámci okresů či jiných regionů.

WHO nicméně nyní uvedla, že při zavádění restrikcí, které mají bránit šíření koronaviru, by se školy měly zavírat jako poslední a otevírat jako první. Zároveň zdůraznila, že je nutné ve školách dodržovat opatření proti šíření infekce.

"Jinými slovy, přerušit vzdělávání dětí by mělo být krajní možností," uvedla evropská pobočka WHO v prohlášení.

"Loni rozsáhlé zavírání škol přerušilo výuku milionů dětí a dospívajících a způsobilo více škody než užitku, a to zejména s ohledem na duševní a sociální pohodu dětí. Nemůžeme opakovat stejné chyby," poznamenal šéf evropské sekce WHO Hans Kluge.

Místo zavírání škol WHO doporučuje celospolečenský přístup, který by počítal s různými nástroji pro zpomalení šíření infekce, přičemž by se bral ohled na stav epidemie v dané zemi. Taková preventivní opatření ve školách podle WHO zahrnují časté mytí rukou, dodržování rozestupů, nošení roušek, vhodnou ventilaci místností či zajištění přístupu k testům.

WHO doporučuje, aby děti ve věku 12-17 let byly očkovány vakcínou proti covidu-19 od společností Pfizer a BioNTech. Doporučení ohledně očkování mladších ročníků WHO vydá na základě nových závěrů z klinických testů.