Školy zavře i Slovinsko, v zemi je 57 nakažených koronavirem

Ve Slovinsku je evidováno 57 potvrzených případů nakažení koronavirem, který se koncem loňského roku začal šířit z čínského města Wu-chanu. První dvě základní školy byly v zemi uzavřené už ve středu, protože v každé z nich byl pozitivně testován nejméně jeden pedagog.

"Ministerstvům zdravotnictví a školství bylo uloženo, aby do pondělí připravily vše potřebné k uzavření všech vzdělávacích institucí. Je to opatření, které s sebou přináší mnoho věcí, ale v této situaci je nezbytné," napsal Šarec na sociální síti.

Naročil sem MZ in MNZ, da zapremo mejo z Italijo in sicer sledimo Avstriji. V skladu z dogovorom o skupnem in sorazmernem ukrepanju.