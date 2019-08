Politická scéna ve Skotsku se otřásá, rezignovala šéfka tamních konzervativců

"Pokoušela jsem se za ta léta být dobrou vůdkyní, ale ukázalo se, že jsem zanedbala roli dcery, sestry, partnerky a přítelkyně," uvedla Davidsonová. Zároveň zdůraznila, že nikdy neskrývala, co si myslí o brexitu. Snažila se prý ale alespoň snížit následky, které odchod Británie z EU bude mít na skotské podniky.

It has been the privilege of my life to serve as @ScotTories leader. This morning I wrote to the Scottish party chairman to tender my resignation. pic.twitter.com/CJ9EjW2RqN