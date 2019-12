Slavný šéfkuchař má smůlu. Soud smetl žalobu na průvodce Michelin

Podle 69letého Veyrata učinil Michelin "chybu", když jeho restauraci La Maison des Bois v alpské obci Manigod odebral nejvyšší možnou poctu jen rok poté, co ji udělil. Šéfkuchař odmítal nařčení inspektorů, že do jídla přidal anglický čedar jako náhradu za místní sýry. Žádal, aby mu gastronomický průvodce poskytl poznámky svých inspektorů a také aby mu vyplatil symbolické odškodné ve výši jednoho eura (25 Kč).

Soudci ale bezprecedentní žalobu zamítli, protože prý neobsahovala žádný důkaz potvrzující "existenci jakékoli újmy". Veyrat například tvrdil, že kvůli ztrátě třetí michelinské hvězdičky se měsíce utápěl v depresích a uvažoval o sebevraždě.

"Dovedete si představit, jaký pocit hanby zažívám? Jsem prvním šéfkuchařem v dějinách, který získal hvězdičku a následující rok ji ztratil," řekl v létě časopisu Le Point.

Na soud se Veyrat obrátil na podzim poté, co nedopadla podle jeho představ březnová schůzka se zástupci průvodce Michelin. Podle jeho právníka se vysvětlení "degradace" La Maison des Bois snažil dobrat "přátelským způsobem", následně ještě žádal úplný výmaz své restaurace z letošního průvodce. U tribunálu v Nanterre požadoval důkazy o tom, že inspektoři skutečně jeho podnik navštívili a že byli dostatečně kvalifikovaní pro její hodnocení.

Druhá strana uváděla, že požadavku nemůže vyhovět, protože by pak musela odhalit totožnost svých inspektorů a ti by už nemohli pracovat v utajení. "Toto rozhodnutí zachovává svobodu kritizovat a zakotvuje skutečnost, že jeho (Veyratova) křivda byla imaginární a nepodložená," řekl agentuře Reuters právník Richard Malka, který zastupoval průvodce vydávaného výrobcem pneumatik Michelin.

Tato "světová bible milovníků jídla" vychází jednou do roka a její verdikty mohou naplnit nebo naopak pošlapat sny ambiciózních šéfkuchařů, vysvětluje Reuters. Tři hvězdičky představují nejlepší možné hodnocení.

S honbou za získáním a udržením tohoto statusu je ale spojena notná dávka stresu a jeden z "tříhvězdičkových" šéfkuchařů se nedávno rozhodl, že mu za to neustálý tlak nestojí. Sébastien Bras před dvěma lety oznámil, že si nepřeje, aby jeho podnik Le Suquet nadále figuroval v michelinském průvodci, který mu loni vyhověli. Bylo to poprvé, co byla restaurace z průvodce vyškrtnuta na žádost šéfkuchaře.