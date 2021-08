Slibovaná dohoda s Českem ohledně dolu Turów stále není, píše se v Polsku

List si všímá obav mezi lidmi a připomněl, že premiér Morawiecki 25. května oznámil, že na summitu Evropské unie jednal s českým premiérem Andrejem Babišem. "Zdá se mi, že jsme již velice blízko dohodě", v jejímž důsledku "Česko souhlasilo stáhnout žalobu (na Polsko) u Soudního dvora EU," řekl tehdy polský premiér. Tato slova ale velice rychle popřel premiér Babiš. A na dohodě, kterou ohlásil polský premiér, se tak pracuje už druhý měsíc.

Češi si už delší dobu stěžují na činnost dolu Turów, který leží v Dolním Slezku poblíž českých hranic. Zdůrazňovali, že Polsko podle jejich názoru porušilo unijní předpisy, když tam povolilo další těžbu. V březnu podali u Soudního dvora EU žalobu, první v dějinách vznesenou proti Polsku jiným členským státem, uvedla Gazeta Wyborcza.

Polskou vládu ale podle listu přimělo celou věc brát vážně až květnové pravomocné rozhodnutí soudního dvora, který nařídil okamžitě pozastavit těžbu až do oznámení konečného verdiktu. Polsku navíc hrozí finanční trest za to, že rozhodnutí nesplnilo. Češi chtějí, aby Polsko platilo pět milionů eur za každý den práce. Polsko-česká jednání, na kterých závisí, zda Češi stáhnou žalobu, začala 17. června.

O několik dnů dříve z Prahy přišel návrh mezistátní smlouvy čítající několik desítek stran. Obsah není znám, ale pravděpodobně obsahuje požadavky, které Češi roky vznášeli, například aby se Polsko finančně podílelo na ochraně vody na české straně. Na společné tiskové konferenci strany ujišťovaly, že jsou otevřeny kompromisu. "To, co nás spojuje, je vůle po oboustranné, dlouhodobé a stabilní dohodě. Bez nutnosti zapojení EU," řekl tehdy polský ministr životního prostředí Michal Kurtyka.

Ostražitý v předpovědích ale začal být vicepremiér Jacek Sasin: "Věc se dá vyřešit, ale nepředpokládám, že by se tak stalo velmi rychle."

Zástupci polské vlády v médiích přiznávali, že je hodně bodů, které je nutné projednat, a že Češi nastolují nové otázky. Zástupci české vlády pak novinářům řekli, že Poláci nesouhlasí s finančními sankcemi pro případ, že by dohodu nedodržovali, protože "obě strany by si měly důvěřovat".

Začátkem července Morawiecki znovu kontaktoval Babiše a na summitu visegrádské čtyřky v Katovicích mu předal neoficiální dopis. "Jsme hluboce rozčarováni, jak moc se ta dohoda liší od toho, co jsme poprvé dohodli 24. května v Liberci," napsal podle médií.

Zatím obě strany dál jednají. Podle komuniké polského ministerstva životního prostředí skončilo ve čtvrtek 5. srpna další setkání. Další kolo má následovat 12. srpna. Unijní instituce se v nejbližších týdnech nejspíše polským dolem zabývat nebudou, Soudní dvůr EU i EK jsou totiž do konce srpna na dovolené.

"Zdá se, že jednání potrvají nejméně do konce léta bez hrozby sankce pěti milionů eur denně, kterou za nezastavení těžby požaduje česká vláda," odhaduje šéf sdružení Eko-Unia, bývalý náměstek ministra životního prostředí Radoslaw Gawlik.

Rozhořčeni situací jsou obyvatelé českého pohraničí, kteří pociťují dopady těžby. Pro ně se i přes rozhodnutí unijního soudu a pokračujícím jednáním moc nezměnilo. Vytýkají české vládě, že ani nevědí, o čem se jedná, ačkoliv se jich to přímo týká. Na začátku jednání zaslali české vládě sedm požadavků, na které by měla brát zřetel při jednání s Polskem. Žádali mimo jiné nařídit, aby Polsko splnilo pravomocné rozhodnutí Soudního dvora EU. Navrhovali také stáhnou žalobu až poté, co Polsko prokáže, že pokračování těžby negativně neovlivní české území, napsala Gazeta Wyborcza.

"Žijeme v ustavičném strachu o budoucnost: úroveň vody klesá, hluk je na hraně povoleného limitu a lidem praskají zdi v domech," zdůraznili. "Nedostatek vody je už všední záležitostí pro mnoho lidí v okolních vesnicích. Chybí voda k pití, vaření i na hygienu. Obyvatelé mají harmonogram koupání, anebo se chodí umývat k sousedům."

Češi také připomínají, že EK slíbila, že je připravena připojit se k jednáním. Jak ale upozornili, žádný český politik si toho nevšiml. "Věříme, že Česku se s komisí na své straně bude lépe vyjednávat a tlačit na Polsko, aby neporušovalo právo," soudí místní obyvatelé. A opět apelují, aby Česko nejprve přimělo Polsko splnit pravomocné rozhodnutí Soudního dvora EU, jinak "dohoda s Polskem bude jen cár papíru", dodala Gazeta Wyborcza.