Slováci se k volbám nehrnou. Do NR by šla volit polovina

O účasti volbách je pevně přesvědčeno pouhých 18 procent dotázaných. Dalších 33 procent se přiklání spíše k tomu, že by k volbám šli.

Naopak, 16 procent lidí by k volbám rozhodně nešlo. Odpověď "spíše ne" následně zvolilo celých 20 procent Slováků. Zbylých 13 procent v tuto chvíli neví.

O tom, že půjdou volit na 80 až 100 procent, je přesvědčeno jen 17 procent respondentů. Na 79 až 60 procent je rozhodnuto 26 procent. A na 59 až 40 procent je rozhodnuto 20 procent lidí.

Naopak, počet lidí, kteří jsou na 39 až 20 procent rozhodnutí, že půjdou k volbám, je 19 procent. Zbylých 18 procent je rozhodnuto na 19 až 0 procent.

Nejvíce hlasů by získal SMER-SD, konkrétně 18,5 %. Na druhém místě by stanula Ľudová strana Naše Slovensko s 13,6 %. Za ní je v těsném závěsu koalice stran Progresívne Slovensko a SPOLU-OD, která by získala 13,5 procent.

SaS by obdržela 8 % a Dobrá voľba 5,9 %. Shodně by získaly Za ľudí a SNS (5,8 %) a strana SME RODINA by obdržela 5,7 %. Nad pět procent by se dostala i strana KDH (5,5 %) a OĽANO (5,2 %).

Není bez zajímavosti, že zatímco stejnou stranu jako v posledních volbách by určitě volilo 12 procent lidí a spíše ano 15 procent, po jiné straně by spíše sáhlo 24 procent voličů. Rozhodně by jinou stranu volilo 18 procent lidí.