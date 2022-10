Slováci si dnes volí své obecní a krajské zastupitele

Poprvé v novodobé historii země se komunální a krajské volby konají v jednom termínu. Úřady upozornily voliče na barevné odlišení hlasovacích archů a obálek pro každé ze zmíněných voleb a na nutnost jejich vhození do správné volební urny. V případě, že by obálku vhodili do nesprávné urny, by byl jejich hlas neplatný.

Právo volit v komunálních a krajských volbách má 4,4 milionu obyvatel s trvalým pobytem na Slovensku, včetně cizinců.

Podle slovenského statistického úřadu se přes 70 kandidátů zapojilo do klání o post předsedy některého z osmi samosprávných krajů. Téměř 6800 kandidátů se zase přihlásilo do voleb více než 2900 starostů a primátorů a kolem 45.000 lidí se rozhodlo ucházet o křeslo člena zastupitelstva samosprávných krajů, měst, obcí či městských částí.

Zpracování výsledků voleb ovlivní konec letního času. Statistický úřad kvůli tomu v noci na neděli déle než hodinu nebude přijímat volební zápisnice do informačního systému.

Dřívější průzkumy ukázaly, že v některých velkých městech a v některých krajích by funkce měli obhájit nynější primátoři či předsedové samosprávných krajů. Například předseda Banskobystrického kraje Ján Lunter se ale o znovuzvolení už neuchází; v krajských volbách v roce 2017 porazil Lunter tehdejšího předsedu kraje, šéfa krajně pravicové strany Kotlebovci-Lidové strana Naše Slovensko Mariana Kotlebu. Před pěti lety krajské volby skončily také neúspěchem kandidátů podporovaných tehdejší vládní sociální demokracií (Směr-SD) Roberta Fica, jehož strana po porážce v parlamentních volbách v roce 2020 odešla do opozice.

Volební moratorium, které se vztahuje například na vedení kampaně, zveřejňování výsledků průzkumů veřejného mínění či na zveřejňování informací ve prospěch nebo neprospěch jednotlivých kandidátů v médiích, začalo ve čtvrtek a podle zákona trvá do skončení hlasování.

Zejména v komunálních volbách se na Slovensku o přízeň voličů tradičně uchází mnoha nezávislých kandidátů. Jiní kandidáti se zase spojili do regionálních stran.

Konání komunálních a krajských voleb v jednom termínu by mělo pomoci zvýšit volební účast hlavně ve volbách do krajské samosprávy, které se v minulosti potýkaly s nízkým zájmem voličů. Kvůli možnosti vyhlásit obě volby na jeden den Slovensko v minulosti změnilo ústavu. Předsedové krajů a poslanci krajské samosprávy, kteří byli zvoleni v roce 2017, tak zůstali v úřadu pět let místo obvyklých čtyř.