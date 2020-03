Slováci si zvykají na roušky, kvůli koronaviru rozšířen stav nouze ve zdravotnictví

Na Slovensku zemřela 84letá žena, která trpěla vážnými zdravotními potížemi a u které testy potvrdily nákazu koronavirem. Pellegrini řekl, že až pitva ukáže, zda jde o první slovenskou oběť pandemie. Platnost stávajících omezení kvůli koronaviru bude muset být podle premiéra zřejmě prodloužena.

Nouzový stav ve zdravotnictví vláda nejprve v neděli vyhlásila jen pro státní zdravotnická zařízení s cílem připravit se na pandemii. Dnes kabinet platnost opatření rozšířil na celou zemi pro všechny nemocnice, záchranky, úřady působící ve zdravotnictví a také pro provozovatele pohřebních služeb. Pellegrini řekl, že rozšíření nouzového stavu se nevztahuje na ambulantní lékaře.

Podle slovenského premiéra na Slovensku zemřela žena, která byla hospitalizována s vážnými zdravotními problémy včetně selhávání srdce. Žena byla pozitivně testována také na nemoc COVID-19. "Zatím odmítám oficiálně potvrdit, že máme úmrtí na COVID-19, vzhledem k tomu, že šlo o pacientku s těžkým zdravotním stavem," vysvětlil Pellegrini.

Slovenská vláda na základě údajů od mobilních operátorů zjistila, že po opatřeních na snížení rizik šíření nákazy se pohyb lidí v zemi snížil o třetinu.

Slovenský ministr zahraničí Miroslav Lajčák doplnil, že úřady požádalo o pomoc s návratem do vlasti ze zahraničí přes 1900 Slováků. Při organizovaném návratu budou muset nastoupit do povinné karantény v zařízení ministerstva vnitra. V úterý musely kvůli odporu části navrátilců z Maďarska vůči karanténě zasahovat speciální policejní jednotky. Doprava autobusy pro Slováky ze zahraničí bude organizována bezplatně, leteckou dopravu si cestující budou muset zaplatit. Vládní letecký speciál vyslalo Slovensko do Číny po náklad zdravotnického materiálu.

Podle dřívějšího odhadu vládního institutu zdravotní politiky by slovenské zdravotnictví mělo mít dostatek techniky na zvládnutí infikovaných koronavirem v nadcházejících dvou měsících. Odborníci ale dlouhodobě upozorňují, že Slovensku chybí tisícovky lékařů a zdravotních sester.

Počet potvrzených případů nákazy novým koronavirem na Slovensku překročil hranici sto případů. S cílem zpomalit šíření nákazy Slovensko dříve uzavřelo kromě jiného školy, řadu prodejen, bary, lyžařská střediska a zakázalo pořádání hromadných kulturních, společenských a sportovních akcí. Pellegrini nyní naznačil, že zmíněná opatření budou muset trvat déle než dosud plánovaných 14 dnů. O prodloužení jejich platnosti bude ale rozhodovat patrně už nová vláda, která nastoupí do úřadu v sobotu.

Slováci si zvykají na nošení roušek či šátků

Ještě loni v létě vyvolávaly roušky na tvářích turistů z asijských zemí v centru Bratislavy spíše úsměvné reakce kolemjdoucích. Po nedávném propuknutí pandemie nového koronaviru si na překrytí nosu a úst při pohybu po veřejném prostranství rychle zvykají i sami Slováci. Do některých úřadů, autobusů či vlaků se lidé nově bez ochrany tváře ani nedostanou. Roušky jsou ale v zemi nedostatkovým zbožím, na internetu a sociálních sítích si proto lidé vyměňují návody na jejich výrobu.

"Roušky jsem už nikde nesehnal, tak nosím alespoň šátek a snažím se dodržovat odstup při kontaktu s lidmi," řekl dnes ČTK technik Pavol z Bratislavy, který jezdí ke klientům k nevyhnutelnému servisu výpočetní techniky i poté, co byla kvůli zpomalení nákazy na Slovensku uzavřena řada obchodů a mnozí zaměstnanci pracují z domova. Pavol s nadsázkou dodal, že asi jedinou výhodou ve stávající situaci jsou rychlejší přesuny vyprázdněnými ulicemi.

Úřední hodiny na Slovensku výrazně zkrátily i instituce, kde si lidé mohou lidé vyřídit nové doklady. Do těchto klientských center se zájemci dostanou jen v případě, že si nasadí roušku, šálu nebo jinou ochranu tváře. K podobnému opatření přistoupil také bratislavský dopravní podnik a někteří další železniční či autobusoví dopravci. Do některých autobusů cestující zase nenastoupí předními dveřmi a nesmějí obsadit místa u řidiče.

Povinnou ochranu tváře zavedl pro cestující i železniční dopravce RegioJet ze skupiny Student Agency, který na Slovensku provozuje osobní vlaky na regionální trati mezi Bratislavou a Komárnem. V úterý večer RegioJet informoval o incidentu, když do jeho vlaku nastoupil cestující bez ochrany tváře a odmítl vystoupit. Věc musela řešit policie.

Řada Bratislavanů podle zjištění ČTK začala nosit roušky či šátky na tváři také při nákupu potravin, v drogeriích či lékárnách, které jako jediné zůstávají otevřené.

K nošení roušek a k vyhýbání se místům s větším počtem lidí vybízejí také přední slovenští politici i zástupci vznikající koalice po únorových parlamentních volbách. Již několik dnů politici na Slovensku vystupují na tiskových konferencích s rouškami či respirátory.

Nedostatek ochranných pomůcek, na který dříve upozornili i slovenští zdravotníci, chce dosluhující vláda premiéra Petera Pellegriniho vyřešit jejich dovozem ze zahraničí a nákupem od slovenských textilních firem, které rychle upravily svůj výrobní program.

"Nečekej na vládu, ušij si roušku. Můžeš jí prát...a hlavně - budeš ji mít," vyzval Slováky prostřednictvím sociální sítě nastupující předseda vlády Igor Matovič.

Na internetových portálech si Slováci vyměňují návody na výrobu roušek či postup, jak nahradit chybějící gumičky. Řada z nich také začala zájemcům nabízet podomácku vyrobené roušky.